ÚVZ sťahuje z trhu v SR ďalšie výrobky od spoločnosti Danone
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) preventívne sťahuje z trhu v SR ďalšie výrobky Nutrilon od spoločnosti Danone. Informoval o tom ÚVZ v súvislosti s dojčenskými výživami, ktoré boli kontaminované cereulidom. Ide o toxín, ktorý môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie.
„ÚVZ v uplynulých dňoch dostal viacero varovných oznámení o stiahnutí dojčenských výživ cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Dôvodom je prítomnosť cereulidu v potravinách alebo preventívne stiahnutie z dôvodu predbežnej opatrnosti,“ uviedla zástupkyňa hlavného hygienika SR a vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR Katarína Kubáni Kromerová.
Rovnako podľa nej dostali od viacerých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov oznámenia o stiahnutí niektorých dojčenských výživ buď pre prítomnosti cereulidu v potravinách alebo z dôvodu predbežnej opatrnosti.
Zoznam šarží dojčenských výživ, ktorých sa týka stiahnutie z trhu, možno nájsť nájdete na stránke ÚVZ. „Priebežne ho aktualizujeme na základe relevantných informácií. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR overujú stiahnutie všetkých dotknutých výrobkov podľa distribučného zoznamu,“ podotkla Kubáni Kromerová.
Neodporúča používať uvedené šarže týchto potravín na prípravu stravy pre dojčatá. Zákazníci majú zároveň možnosť vrátiť dotknuté šarže potravín u predajcu, kde ju zakúpili. Vrátiť môžu aj otvorený výrobok.
