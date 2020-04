Štátne orgány a orgány územnej samosprávy budú môcť zasadať

Bratislava 22. apríla (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva povolil zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy pri dodržaní protiepidemických opatrení. Na základe rokovania ústredného krízového štábu SR tak doplnil svoje opatrenie z 23. marca. TASR o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Štátne orgány a orgány územnej samosprávy musia zo svojich zasadnutí vylúčiť verejnosť a informovať občanov iným spôsobom. Pri vstupe do budovy musí byť oznam, že osoba s akútnym respiračným ochorením, teda horúčkou, kašľom, nádchou či sťaženým dýchaním, musí zostať v domácej izolácii. Tiež tam musí byť dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk, respektíve zabezpečený iný adekvátny spôsob dezinfekcie.



Osoby, ktoré sa pohybujú v priestoroch jednotlivých orgánov, musia nosiť ochranné rúška a prístroje, ktoré vytvárajú aerosol, treba nahradiť papierovými utierkami. Opatrenie tiež nariaďuje štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, musí telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko.



Tiež si pravidelne umývať ruky mydlom a teplou vodou najmenej 20 sekúnd a následne ich utrieť do jednorazových papierových obrúskov. Osoba má zákaz podávania rúk.



Orgán, ktorý podáva stravu, má zabezpečiť, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet osôb a za jedným stolom sedela len jedna osoba. Stoly majú byť od seba vzdialené minimálne dva metre. Personál musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky a príbor má byť zabalený do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov.



Celkovo musí byť v priestoroch zabezpečené pravidelné vetranie a dezinfekcia predovšetkým dotykových plôch, ako sú kľučky, výťahy a zábradlia, a kontaktných predmetov ako pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné médiá a počítačová myš. Opatrenia platia od 22. apríla do odvolania.