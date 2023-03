ÚVZ: Svetový deň obezity tento rok vyzýva na diskusiu

Bratislava 4. marca (TASR) - Svetový deň obezity tento rok vyzýva na diskusiu o jej menej známych príčinách. Pri príležitosti sobotného Svetového dňa obezity to pripomína Úrad verejného zdravia (ÚVZ) SR.



Upozorňuje, že obezita je celosvetovo na vzostupe a úsilie o jej riešenie sa často komplikuje pre mylné predstavy o faktoroch zvyšujúcich riziko jej vzniku. "Celosvetová kampaň sa preto tento rok sústredí najmä na dialóg o menej známych príčinách obezity a poukazuje na také faktory, ktoré jednotlivec nemá pod kontrolou," uviedol úrad.



Obezita môže mať podľa ÚVZ viaceré príčiny. "Odporúčanie viac cvičiť a menej jesť síce môže pomôcť niektorým ľuďom s obezitou, no ignoruje ostatné hybné sily obezity, napríklad podlomené duševné zdravie, významné životné udalosti, nedostupnú liečbu, stigmu alebo robustný marketing potravín, ktoré nepatria do zdravého jedálnička," ozrejmil ÚVZ.



Predbežne spracované údaje za rok 2022 ukázali, že s obezitou žije vyše 17 percent dospelých obyvateľov Slovenska. "K nadváhe sa v prieskume prihlásilo až 37 percent účastníkov," dodal ÚVZ. Varuje, že obezita vo veľkej miere prispieva k rozvoju ďalších chronických neprenosných ochorení, ako napríklad choroby srdca, obličiek a pečene, vysokému krvnému tlaku, diabetu či viacerým druhom rakoviny. Môže taktiež negatívne vplývať na psychiku.



ÚVZ zdôrazňuje, že ide o komplexné ochorenie s vážnymi vplyvmi na fungovanie tela, a preto sa oplatí zveriť liečbu do rúk špecialistu. "Vyškolený zdravotník posúdi významné faktory, ktoré sa u jednotlivca podieľali na vzniku obezity a pomôže nastaviť primerané a udržateľné ciele," doplnil úrad.