ÚVZ: Ubytovacie zariadenia môžu prevádzkovať najneskôr do 10. januára

Bratislava 31. decembra (TASR) - Hotely a ubytovacie zariadenia môžu pokračovať vo svojej prevádzke až do skončenia ubytovania posledného hosťa. Prevádzkovať ich však môžu najneskôr do 10. januára 2021. Vyplýva to z vyhlášky hlavného hygienika SR Jána Mikasa. Ubytovanie nových hostí po 1. januári je podľa vyhlášky zakázané.



Na Slovensku sa zároveň uzatvorili servisy a požičovne lyží, lanové dráhy a vleky. Taktiež sa zatvárajú aj predajne živých rýb a predaj živých stromčekov v exteriéri, vyplýva z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Od 1. januára bude platiť aj zákaz konzumovania jedál a nápojov vo vnútorných aj vonkajších častiach prevádzky či v jej blízkosti. Vyhláškou zároveň hlavný hygienik zakazuje prítomnosť verejnosti na bohoslužbách. On-line prenos bohoslužieb je možný. Prenosový tím môže mať maximálne šesť osôb.



Krst, sobáš či pohreb vrátane ich iných civilných verzií je možné organizovať do šesť osôb.



Hlavný hygienik SR vydal vyhlášku na základe štvrtkového uznesenia vlády SR.