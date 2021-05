ÚVZ upozorňuje na nebezpečný elektrický kotol na varenie vína

Bratislava 11. mája (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečný výrobok – elektrický kotol na varenie vína z Číny. Pri analýze výrobku sa zistilo, že prekročil odporúčané limity pre olovo a kadmium. Z tohto dôvodu ho sťahujú zo slovenského trhu. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.



Konkrétne ide o varný kotol 6,8 l s obchodnou značkou Monzana, výr. č.: 4250525304275, iné označ.: 100991, Order: DB0470050, Batch: J/22 s krajinou pôvodu Čína. Výrobcom je Zokin Electrical Appliances MFG CO., LTD., Čína, dovozcom je spoločnosť Deuba GmbH & Co. KG, Zum Wiesenhof 84, Merzig z Nemecka.



Hlavný hygienik SR Ján Mikas upozornil, že keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu na území Slovenska, odporúča spotrebiteľom, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.