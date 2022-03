NEBEZPEČNÉ KOZMETICKÉ VÝROBKY: ÚVZ upozorňuje na ich výskyt v SR

Na snímke z 18. marca 2022 výrobok na vlasy s názvom Olive Oil ORS Hair Relaxer od značky Dabur. Foto: TASR - ÚVZ SR

Na snímke z 18. marca 2022 výrobok na zosvetlenie pokožky Vit-Fee Whitening Beaty Lotion značky Mama Africa Cosmetics s neuvedenou krajinou pôvodu. Foto: TASR - ÚVZ SR

Na snímke z 18. marca 2022 gél na zosvetlenie pokožky s názvom Papaya Brightening Gel od Fleur de Lis. Foto: TASR - ÚVZ SR

Na snímke z 18. marca 2022 krém s názvom ARKO Classic Natural Krem, Ekstra z Turecka. Foto: TASR

Bratislava 18. marca (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii (EÚ). Do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) ich nahlásil kontrolný orgán vo Švédsku. Je možné, že sa nachádzajú na Slovensku. TASR o tom v piatok informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ.Za nebezpečný ÚVZ SR označil výrobok na vlasy s názvom Olive Oil ORS Hair Relaxer od značky Dabur. Vo výrobkoch sa nachádza zmes konzervačných látok metylchlórizotiazolinón a metylizotiazolinón. Výrobok môže spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb.ÚVZ SR varuje aj pred telovým mliekom na rozjasnenie pokožky Brightening Body Lotion od výrobcu Gandour. Krajina pôvodu je Pobrežie Slonoviny. Na obale v zozname zložiek je uvedená zakázaná látka hydrochinón, ktorá sa používa do výrobkov na nechtový dizajn.povedal Eliáš.Za nebezpečný je nahlásený aj výrobok na zosvetlenie pokožky Vit-Fee Whitening Beaty Lotion značky Mama Africa Cosmetics s neuvedenou krajinou pôvodu. Vo výrobku sa nachádza zmes konzervačných látok metylchlórizotiazolinón a metylizotiazolinón. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže u citlivých osôb spôsobiť alergické reakcie.Za nebezpečný je označený aj gél na zosvetlenie pokožky s názvom Papaya Brightening Gel od Fleur de Lis. Krajina pôvodu je Francúzsko. Obsahuje izobutylparabén, ktorý môže byť toxický pre reprodukciu a vývoj.ÚVZ SR varuje aj pred krémom s názvom ARKO Classic Natural Krem, Ekstra z Turecka. Obsahuje kožný senzibilizátor a môže vyvolať alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu.