Odborníci: V horúčavách netreba podceniť riziko úpalu a úžehu

Bratislava 10. júla (TASR) - V horúčavách netreba podceniť riziko úpalu a úžehu. Apelovali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Zdôraznili potrebu vhodného obliekania, používania krémov s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu a nosenia pokrývky hlavy v exteriéri.



"Úpal je prehriatie organizmu, ktoré vzniká aj bez priameho slnečného žiarenia. Úžeh je prehriatie organizmu vplyvom slnečného žiarenia. Prejavujú sa bolesťami hlavy, nevoľnosťou, mdlobami až závratmi, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom, zvýšenou telesnou teplotou, zvracaním," ozrejmili.



Osobu s príznakmi úpalu alebo úžehu treba premiestniť do chladného prostredia a uložiť do stabilizovanej polohy. "Zbavte ho nepotrebného oblečenia vrátane obuvi a ponožiek. Postupne ho ochladzujte, najlepšie obkladmi, nie sprchou alebo kúpeľom. Tekutiny mu podávajte po malých množstvách, najlepšie lyžičkou. Väčšie množstvo vody naraz sa neodporúča," pripomenuli odborníci. Pri zhoršení stavu treba podľa nich privolať pomoc, a to na linke 155 alebo 112.