Odborníci upozorňujú: V horúčavách treba dodržiavať pitný režim

Bratislava 21. júna (TASR) - Počas horúčav je dôležité dodržiavať pravidelný pitný režim. Piť treba v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu. Množstvo tekutín je individuálne. Základom je čistá pitná voda, sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru a kofeínu. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je individuálne. Závisí napríklad od veku, pohlavia, telesnej hmotnosti, ale aj od telesnej aktivity, zloženia a množstva stravy, teploty ovzdušia či zdravotného stavu. (...) Počas horúčav sa odporúča vypiť minimálne dva až štyri decilitre tekutín na desať kilogramov hmotnosti, čo predstavuje približne 1,5 až tri litre tekutín denne. Toto množstvo sa však zvyšuje u ľudí, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia," uviedli.



Ideálne je počas horúčav piť vodu doplnenú o minerálne vody. Nápoje by mali byť skôr vlažné, nie ľadové. "Obmedzte nápoje s obsahom chinínu, kávu i alkohol, ktoré vám smäd neznížia a naviac podporia vylučovanie vody z organizmu," apelovali odborníci. Malým deťom treba tekutiny ponúkať, pretože majú nedokonale vyvinutý mechanizmus pocitu smädu. "Pre deti je na uhasenie smädu najlepšia čistá pitná voda, môžete ju striedať s neperlivými minerálnymi vodami a nesladenými ovocnými či bylinkovými čajmi," priblížila zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním pre deti a mládež Jana Hamade.



Mimoriadne dôležité je tiež dodržiavanie pitného režimu pre seniorov. "Ich organizmus obsahuje menej tekutín, orgány pracujú pomalšie a nedokážu vylučovať tekutiny spoločne s látkami z metabolizmu. Aj oni často necítia smäd. Dennú dávku - približne 1,5 až dva litre tekutín - by si mali rovnomerne rozložiť počas celého dňa," poznamenala hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová. Zároveň upozornila na to, že starší ľudia veľmi často trpia vysokým krvným tlakom. Apelovala preto na obozretnosť pri výbere minerálnych vôd. "Zvýšená koncentrácia sodíka vo vode by mohla ich zdravotný stav zhoršiť," dodala.