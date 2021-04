ÚVZ v roku 2020 zaznamenal 184 prípadov kliešťovej encefalitídy

Bratislava 30. apríla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v roku 2020 zaznamenal 184 prípadov kliešťovej encefalitídy, čo je najvyšší počet prípadov za ostatných 20 rokov. Dôvodom môže byť pandémia, počas ktorej ľudia trávili viac času v prírode. Informovala o tom Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ.



„Súvisieť to môže s pandemickou situáciou, ľudia trávili podstatne viac času v prírode. Rastúci trend výskytu ochorenia však sledujeme už dlhodobo," uviedla epidemiologička Jana Kerlik z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici.



Zatiaľ čo v minulosti bola najviac riziková oblasť Trenčianskeho kraja a Považie, za ostatné roky najvyšší počet prípadov kliešťovej encefalitídy hlási Banskobystrický a Žilinský kraj. Podľa ÚVZ to pravdepodobne súvisí so zmenou klimatických podmienok, pre ktoré sa kliešte posúvajú na sever, ako aj do vyšších nadmorských výšok nad 1000 metrov nad morom.



Typický klinický priebeh kliešťovej encefalitídy je dvojfázový. Jeden až dva týždne od prisatia kliešťa nastáva prvá fáza, ktorej príznaky sú nešpecifické, prípadne podobné chrípke, ako horúčka, a bolesti tela. V druhej fáze dochádza k "zápalu mozgu", ktorého príznaky bývajú stuhnutosť šije, bolesti hlavy, zvracanie a svetloplachosť.



Špecifická liečba kliešťovej encefalitídy neexistuje. Ochoreniu sa dá najspoľahlivejšie predísť očkovaním. "Očkovanie proti ochoreniu je preto možné realizovať celoročne, aj keď ideálne je začať očkovanie počas zimných mesiacov pred sezónnou aktivitou kliešťov," vysvetlila Kerlik.