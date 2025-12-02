< sekcia Slovensko
ÚVZ: Výskyt žltačky mierne klesá, najlepšou prevenciou je hygiena
Žltačka sa vyskytuje vo všetkých krajoch, najväčšia chorobnosť je hlásená v Nitrianskom kraji.
2. decembra
Bratislava 2. decembra (TASR) - Výskyt vírusovej hepatitídy typu A (VHA) na Slovensku má aktuálne mierne klesajúci trend. Najjednoduchšou a účinnou formou prevencie proti ochoreniu je zvýšená osobná hygiena. Pre TASR to uviedol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v reakcii na utorňajšiu tlačovú konferenciu opozičných poslancov, ktorí od štátu žiadajú predstavenie krokov na riešenie situácie so žltačkou. Hygienici avizujú, že na Slovensku sa realizuje celonárodná informačná osveta a naďalej sa v nej pokračuje.
Podľa ÚVZ má šírenie žltačky typu A na Slovensku aktuálne mierne klesajúci trend. Kým v roku 2024 bolo hlásených vyše 4000 prípadov, čo je takmer desaťnásobný vzostup oproti päťročnému priemeru, v tomto roku hygienici zatiaľ evidujú približne 2750 ochorení. Žltačka sa vyskytuje vo všetkých krajoch, najväčšia chorobnosť je hlásená v Nitrianskom kraji.
„Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) naďalej vykonávajú epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákazy VHA a nariaďujú príslušné kroky na zamedzenie šírenia nákazy. Pri ich realizácii spolupracujú aj s asistentmi podpory zdravia, miestnymi samosprávami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ uviedol ÚVZ.
Vývoj chorobnosti sa podľa hygienikov odvíja aj od dôslednosti uplatňovania prevencie. Najjednoduchšou a účinnou formou je zvýšená osobná hygiena a dôkladné umývanie rúk mydlom a teplou vodou. „Vždy po použití toalety, príchode zvonku, pred jedlom alebo aj hocikedy v priebehu dňa pri pocite nečistých rúk,“ pripomína ÚVZ s tým, že dôležitými faktormi je i dostupnosť pitnej vody a zabezpečenie kanalizácie. Ochoreniu je tiež možné predísť očkovaním.
V súvislosti s osvetou o žltačke typu A a prevenciou voči tomuto ochoreniu ÚVZ v rámci celonárodnej informovanosti distribuuje edukačné materiály, a to aj v maďarskom a rómskom jazyku. Osveta sa realizuje i v školách, kde je zameraná najmä na hygienu a nácvik správnej techniky umývania rúk. Organizované sú tiež prednášky pre odbornú a laickú verejnosť.
„Edukujeme lekárov a študentov zdravotníckych škôl. Edukačné materiály pre verejnosť distribuujeme aj do ambulancií pediatrov a všeobecných lekárov. Toto je iba malá časť osvety, ktorú vykonávajú úrady verejného zdravotníctva,“ doplnil ÚVZ.
Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Rastislav Krátky a Richard Vašečka (obaja nezaradení), Peter Stachura (KDH) a Marek Krajčí (Slovensko - Za ľudí) v utorok na tlačovej konferencii vyzvali Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, aby predstavili plán riešenia šírenia vírusovej hepatitídy typu A (VHA) na Slovensku a podpory očkovania voči tomuto ochoreniu. Štvorica poslancov parlamentu pripravila i uznesenie, ktoré predložia na rokovanie zdravotníckeho výboru.
