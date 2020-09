ÚVZ vyšší počet prípadov predpokladal, očakáva ho aj v ďalšom období

Bratislava 5. septembra (TASR) - Vysoký počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom sa vzhľadom na vysoký počet vykonaných testov predpokladal. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje, že vyššie čísla nakazených nebudú nezvyčajné aj v ďalšom období. TASR o tom v sobotu informoval Marek Eliáš z komunikačného referátu ÚVZ SR.



"S návratom detí do škôl a škôlok po prázdninách a návratom dospelých do zamestnania po dovolenkách sa prirodzene zvyšuje mobilita ľudí. Tým rastie aj riziko šírenia ochorenia COVID-19, s tým súvisí vyšší počet indikácií na testovanie aj počet kontaktov pozitívne testovaných osôb," vysvetľujú hygienici. Testujú sa aj suspektné osoby, ľudia vracajúci sa z rizikových krajín a ďalšie osoby.



V piatok (4. 9.) na Slovensku pribudlo 226 s potvrdeným ochorením COVID-19. Početnejší výskyt prípadov zaznamenali regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Nitre a Dolnom Kubíne.



V pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Dolnom Kubíne sú všetky potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v okrese Tvrdošín dohľadané kontakty z identifikovaného a podchyteného ohniska nákazy. Dohľadávanie kontaktov naďalej intenzívne pokračuje. Nariaďuje sa im izolácia a zabezpečuje testovanie. RÚVZ nateraz vydal pre okresy Trstená a Tvrdošín odporúčanie obmedziť sociálne kontakty a vydanie zákazu návštev v nemocnici.



Aj v prípadoch v pôsobnosti RÚVZ v Nitre ide predovšetkým o aktívne dohľadané kontakty. "RÚVZ epidemiologickú situáciu v Nitrianskom okrese pozorne sleduje, jej vývoj hodnotí na dennej báze a v závislosti od toho prehodnocuje prijatie potrebných protiepidemických opatrení na lokálnej úrovni," informujú hygienici.



ÚVZ SR apeluje na ľudí, aby mali v čase pretrvávajúcej pandémie stále na pamäti dôležitosť dodržiavania základnej a veľmi účinnej prevencie. Dbať treba na nosenie rúšok, dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu a pravidelné umývanie, respektíve dezinfekciu rúk. "Vďaka týmto trom zásadám významne bránime nielen šíreniu ochorenia COVID-19, ale aj šíreniu mnohých ďalších infekčných ochorení vrátane chrípky, ktorej sezóna sa blíži," zdôrazňuje úrad.



Vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí je dôležité aj v exteriéri. "Pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej prevencie odporúčame aj vonku nasadiť si na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa tam len na nevyhnutný čas," radia hygienici. Okrem oficiálnej stránky ÚVZ SR odporúčajú sledovať aj webstránky miestne príslušných RÚVZ.