WHO zjednodušila názvy variantov nového koronavírusu

Bratislava 4. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) začala využívať nové pomenovania variantov nového koronavírusu. Pomenovania variantov podľa štátu nahradila názvami písmen gréckej abecedy. Informovala o tom Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Názvy, ako napríklad 'britský' variant či 'indický' variant vytvárajú skreslené predstavy o ich výskyte a rozšírení jednotlivých variantov vo svete, zároveň sú stigmatizujúce pre obyvateľstvo daných krajín," vysvetlila Alexandra Kušnyérová, ktorá na ÚVZ zodpovedá za implementáciu Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) WHO.



Experti preto odporučili jednotlivé varianty radšej pomenúvať písmenami gréckej abecedy, ako Alfa, Beta či Gama. Takéto názvy sú podľa ÚVZ praktickejšie, ľahko vysloviteľné a zjednocujú medzinárodnú diskusiu o variantoch.



Variant, ktorý sa objavil v septembri 2020 vo Veľkej Británii, označuje WHO po novom ako variant Alfa. Juhoafrický variant, ktorý sa objavil v máji minulého roka, sa premenoval na variant Beta. Brazílsky variant dostal pomenovanie Gama a indický je označený ako variant Delta.



Račková pripomenula, že ide o epidemiologicky závažné varianty. "Väčšina mutácií nemá takmer žiaden vplyv na vlastnosti vírusu. Niektoré zmeny však môžu ovplyvniť napríklad to, ako ľahko sa vírus šíri, aké závažné ochorenie spôsobuje, účinnosť vakcín či terapeutických liekov, prípadne diagnostických nástrojov alebo iných opatrení v oblasti verejného zdravia a sociálnych opatrení," vysvetlila Račková. Výskyt jednotlivých variantov sa sleduje a vyhodnocuje pomocou sekvenovania, deje sa tak aj na území Slovenska.