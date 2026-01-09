< sekcia Slovensko
NEMÁTE ICH DOMA? Z trhu sťahujú ďalšie výrobky BEBA
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Zo slovenského trhu sa aktuálne preventívne sťahujú ďalšie výrobky BEBA, tentoraz z kategórie počiatočná dojčenská výživa, následná dojčenská výživa a potravina na osobitné lekárske účely. Oznámil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
„Spoločnosť Nestlé Slovensko informovala, že výsledky analýz z 24. decembra 2025 potvrdili prítomnosť cereulidu v zmesi LC-PUFA používanej v závode Nestlé v Nunspeete v Holandsku,“ konštatujú hygienici s tým, kontaminácia potraviny cereulidom (toxín) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu (nevoľnosť), vracanie či malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie.
Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie u obchodných partnerov Nestlé vo svojom regióne podľa distribučného zoznamu. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili. ÚVZ SR neodporúča ďalej používať dané šarže potravín na prípravu stravy pre dojčatá.
Týka sa to BEBA EXPERT pro SENSITIVE, 800 g, so šaržou 52880742F2, BEBA EXPERT pro SENSITIVE, 800 g, so šaržou 2610742F2, BEBA EXPERT pro SENSITIVE, 800 g, so šaržou 51560742F2, BEBA COMFORT 1, 800 g, so šaržou 51530346AE, BEBA COMFORT 1, 800 g, so šaržou 52620346AB, BEBA SUPREME 1, 800 g, so šaržou 51460742F2, BEBA SUPREME 2, 800 g, so šaržou 51220742F7, BEBA COMFORT 1, HMO, 70 ml, so šaržou 53020742B1, BEBA EXPERT pro HA 1, 600 g, so šaržou 53300742A1 a BEBA SUPREME pro 1, 800 g, so šaržou 51720742F2. Bližšie informácie a kontakty sú dostupné na stránke spoločnosti Nestlé.
