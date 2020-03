ÚVZ: Zákaz hromadných podujatí je efektívnym opatrením

Bratislava 11. marca (TASR) – Zákaz hromadných podujatí je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie. Je rovnako jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom na Slovensku. Zdôraznil to hlavný hygienik SR Ján Mikas, ktorý tak zdôvodnil zákaz svätých omší a ostatných cirkevných obradov. Reagoval tak na vyjadrenia zástupcov Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Tá avizovala, že bude naďalej vykonávať bohoslužby "vrátane bozkávania ikon a prijímania z jedného kalicha".



"Cieľom tohto dočasného opatrenia, ktorým sa okrem iných hromadných podujatí zakázali aj iné bohoslužobné zhromaždenia za účasti veriacich, je, že v prípade svätých omší ide o podujatia, na ktorých sa vo väčšom počte zhromažďujú osoby, ktoré sú koronavírusom najviac ohrozené, napríklad seniori, ľudia trpiaci rôznymi chronickými ochoreniami a u ktorých je riziko nakazenia väčšie a následný priebeh ochorenia má zväčša ťažký priebeh a štatisticky najčastejšie vedie k smrti," vysvetlil Mikas.



Pripomenul tiež, že na základe výskytu prípadov ochorenia COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním hromadných podujatí, keď dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Hlavný hygienik zároveň ubezpečil, že tento zákaz bude trvať iba počas nevyhnutne dlhého obdobia.



ÚVZ SR v rámci ostatných cirkevných obradov odporúča usporiadať iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť. Ďalej hovorí, že tam, kde je to možné, prednostne treba usporadúvať obrady v exteriéroch. Obrady je vhodné usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb. Samozrejmosťou by malo byť úplne vylúčiť z obradov osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.



Ak sa nevyhnutné obrady budú konať, je podľa odborníkov potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti - teda dodržiavať vzdialenosť 1,5 metra, dodržiavať respiračnú etiketu, čiže kašlať, kýchať do vreckovky, respektíve do lakťového ohybu, nepodávať si ruky, vykonávať ich dezinfekciu. V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou, napríklad sväteničky, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov či kľučiek. Pri prijímaní "pod obojím" odporúčajú striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby, napríklad pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou a podobne.



Dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v stredu okomentoval prístup Pravoslávnej cirkvi na Slovensku nerešpektovať nariadenie ústredného krízového štábu o zákaze organizovania verejných podujatí, a to vrátane bohoslužieb, ako "nezodpovedný a nesprávny".



Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) na nasledujúce dva týždne Služby Božie vykonávať nebude. Rovnako zákaz verejných podujatí rešpektuje Konferencia biskupov Slovenska (KBS), čiže v slovenských kostoloch sa najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.



Kancelária Islamskej nadácie na Slovensku v stredu takisto uviedla, že pre nový koronavírus ruší konanie spoločných piatkových modlitieb v centre Córdoba v Bratislave. Zároveň vyzvala ostatné moslimské modlitebne na Slovensku, aby postupovali rovnako.



Nový koronavírus sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, v ťažkých prípadoch aj zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.