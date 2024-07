ÚVZ: Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonu a únave zamestnancov

Bratislava 11. júla (TASR) - Pre vysoké vonkajšie teploty môže u zamestnancov na väčšine pracovísk dôjsť k záťaži teplom. Tá môže viesť k poklesu ich výkonnosti či únavnosti. Upozornil na to odbor preventívneho pracovného lekárstva Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Odporučil zavedenie preventívnych opatrení.," poznamenal Lukáš Juhas z odboru.Zamestnávatelia by k opatreniam mali pristúpiť, keď na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca, nemôžu zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky. Patrí medzi ne napríklad úprava času práce či posun začiatku zmeny. "," pripomenuli odborníci.Na pracovisku by malo byť dostatok pitnej vody. "," doplnil odbor. Odporučil nápoje s čo najmenším obsahom cukru. "," podotkol. Zdôraznil, že tekutiny musia byť zdravotne neškodné a nemôžu obsahovať ani malé množstvo alkoholu. "Teplotu nápojov odporúčame v rozmedzí 12 až 15 stupňov Celzia. Za vhodné sa považujú napríklad stolové minerálne vody s obsahom Na+ do 100 miligramov na liter, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy," dodal.Treba podľa neho tiež zabezpečiť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, a to tienením, napríklad žalúziami alebo roletami. "," uviedol.Klimatizáciu treba podľa slov odborníkov využívať primerane. "," ozrejmili. V prípade, že na pracovisku klimatizácia nie je, mali by zamestnávatelia zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. "," apeloval odbor.