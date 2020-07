ÚVZ zbiera údaje o nevyhovujúcej vode na kúpaliskách

Bratislava 15. júla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zbiera v rámci aktuálnej kúpacej sezóny prostredníctvom anonymného dotazníka na svojom webe údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach súvisiacich s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie. Venuje sa prírodným vodným plochám i umelým kúpaliskám.



"Získané údaje budú podkladom pri určovaní postupov na zníženie zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie. Rovnako nám pomôžu skvalitniť výkon štátneho zdravotného dozoru nad problematikou vody na kúpanie," vysvetlila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Vyzýva ľudí, aby dotazník vyplnili.



Od 27. júla 2018 do 8. januára vyplnilo dotazník na internete spolu 222 respondentov. Zdravotné ťažkosti sa po kúpaní na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách objavili u 21 percent respondentov. Približne 59 percent ľudí, ktorí vyplnili dotazník, si pred návštevou prírodných vodných plôch s neorganizovanou rekreáciou a bez prevádzkovateľa neoverovalo kvalitu vody na kúpanie. Podľa Račkovej uviedlo 40 percent doterajších respondentov, že pri kúpaní nezaznamenali žiadne nedostatky. Zhruba 36 percent vidí nedostatky vo vybavení a prevádzke kúpaliska. Ide napríklad o nefunkčné toalety, nedostatočnú čistotu, absenciu plavčíka a ďalšie. S kvalitou vody na kúpanie nie je spokojných 24 percent zúčastnených. Voda podľa nich napríklad zapácha, má zníženú priehľadnosť a podobne.



"V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné dostatočné štatistické údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách," priblížila Račková.



ÚVZ SR i regionálne úrady verejného zdravotníctva informujú verejnosť o kvalite vody na kúpanie na umelých a prírodných kúpaliskách i na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa na svojich weboch. Kúpacia sezóna na Slovensku oficiálne trvá od 15. júna do 15. septembra.