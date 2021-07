Koronavírus našli pracovníci vo väčšine vzoriek z odpadových vôd

Bratislava 21. júla (TASR) - Nový koronavírus sa našiel vo väčšine vzoriek, ktoré odobrali z odpadových vôd na Slovensku. "Regionálne úrady verejného zdravotníctva doteraz odobrali a vyšetrili metódou RT-PCR a digitálnou PCR celkovo 90 vzoriek. Pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami bolo 77 vzoriek. Vírus SARS-CoV-2 bol potvrdený v 85,56 percenta," uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



Vírusová nálož vo vzorkách odpadových vôd v jednotlivých krajoch podľa jej slov poukazuje na postupný pokles takmer vo všetkých krajoch od 18. do 28. kalendárneho týždňa. "Vzhľadom na krátky čas vykonávania monitoringu, ako aj rozšírenie delta variantu v Európe sme však pri stanovovaní jednoznačných prognóz zatiaľ opatrní. Situáciu potrebujeme pozorne sledovať dlhšie aj vzhľadom na dovolenkové návraty," povedala Račková.



Monitoring odpadových vôd vykonávajú hygienici od 18. kalendárneho týždňa v každom kraji pravidelne na týždennej báze. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) odoberajú spolu s pracovníkmi čistiarní odpadových vôd (ČOV) približne desať vzoriek týždenne zo všetkých krajov, v začiatkoch to bolo menej. Analýzu vzoriek vykonáva Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia na Úrade verejného zdravotníctva SR.



"Z pohľadu reprezentatívnosti vzoriek epidemiológovia z RÚVZ dôsledne vytypovali sieť odberových miest - veľké krajské ČOV. Takto nastavený monitoring odpadových vôd nám dotvorí komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje nárast počtu prípadov, respektíve vznikajú epidémie, alebo sa počet prípadov znižuje," priblížila Račková. Na lokality s narastajúcim počtom prípadov sa potom môžu epidemiológovia bližšie zamerať a nastaviť potrebné protiepidemické opatrenia.



Monitoring odpadových vôd je podľa ÚVZ SR užitočným doplnkovým nástrojom k analyzovaniu epidemiologickej situácie na Slovensku. "Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva identifikujú ohniská nákazy prioritne epidemiologickým vyšetrovaním - dohľadávanie kontaktov, cielené PCR testovanie a podobne," zhrnula hovorkyňa.