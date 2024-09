Úrad verejného zdravotníctva: Osýpky je potrebné čo najskôr odhaliť

Bratislava 13. septembra (TASR) - Pre zníženie rizika nákazy osýpkami je potrebná rýchla detekcia ochorenia, hospitalizácia nakazeného na infekčnom oddelení a odber biologického materiálu na dôkaz infekcie. Dôležité je tiež okamžité nahlásenie ochorenia vrátane hlásenia do medzinárodných sietí. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe.



Medzi ďalšie opatrenia patrí očkovanie vnímavých osôb v ohnisku nákazy, kde sa vakcína podáva od šiestich mesiacov veku. "Mladším deťom sa aplikuje normálny ľudský gamaglobulín," spresnil úrad. Zároveň platí zvýšený zdravotný dozor v kolektívnych zariadeniach po dobu 21 dní od vyradenia chorého.



Úrad pripomína, že najúčinnejšou prevenciou proti ochoreniu je očkovanie. "Pravidelné povinné očkovanie detí sa vykonáva podľa aktuálneho očkovacieho kalendára. V súčasnosti sa na Slovensku používa trivalentná očkovacia látka proti osýpkam, rubeole a mumpsu," priblížil ÚVZ. Dodal, že po prekonaní osýpok je imunita doživotná.



Prejavy osýpok sa začínajú nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. "Telesná teplota sa zvyšuje, na sliznici líc vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Na vrchole teploty sa objavuje splývavá vyrážka, najprv za ušami, potom na tvári, trupe a končatinách. Do štyroch dní sa rozšíri na celé telo," ozrejmil úrad. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc a poškodenie centrálneho nervového systému.



Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého človeka najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva, ozrejmil úrad.



Úrad verejného zdravotníctva SR a RÚVZ v utorok (10. 9.) informovali o troch potvrdených prípadoch osýpok na Slovensku. Výskyt ochorení bol zaznamenaný v rámci rodiny v mestskej časti Košice-Šaca u osôb vo veku 21 rokov, dvoch rokov a jedného roka.