Prevažná väčšina hospitalizovaných s COVID-19 bolo nezaočkovaných

Bratislava 20. augusta (TASR) – Takmer 97 percent hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 bolo nezaočkovaných. Štatistika sa týka obdobia od 1. januára do 31. júla 2021. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR na sociálnej sieti.







V sledovanom období evidoval Epidemiologický informačný systém na infekčných oddeleniach alebo na reprofilizovaných oddeleniach 16.117 hospitalizovaných. „Pozitívnu očkovaciu anamnézu malo 508 hospitalizovaných, t. j. 3,1 percenta. Neočkovaných bolo 15.609 hospitalizovaných pacientov," podotkli hygienici.



Zdôraznili, že výskumy a aj národné štatistiky potvrdzujú, že sa očkovaním významne znižuje pravdepodobnosť infikovania sa ochorením COVID-19. „V ojedinelých prípadoch síce môže dochádzať k infekcii aj u zaočkovaných osôb, no dáta dokazujú, že majú miernejší priebeh ochorenia a je len malá pravdepodobnosť, že plne očkované osoby budú hospitalizované v nemocnici," dodali.



Hygienici podotkli, že očkovaním sa napomáha aj ostatným pacientom s inými vážnymi chorobami. „Ak zabránime preťaženiu zdravotného systému, pacienti sa dostanú k svojej prehliadke, vyšetreniu a potrebnej liečbe," doplnili s tým, že klinické skúšanie preukázalo vysokú účinnosť vakcín aj v prípade osôb, ktorým objektívne hrozí ťažký priebeh ochorenia COVID-19.



A to astmatikom, ľuďom s chronickým ochorením pľúc, cukrovkou, vysokým krvným tlakom, ochorením pečene či obezitou.