Pred 107 rokmi bola vyrobená prvá podprsenka z vreckovky a stuhy

Na snímke zľava Janetta Husárová, Henrieta Nagyová, kapitán Tomáš Malik, Daniela Hantuchová a Martina Suchá s víťaznou trofejou Pohára federácie tenistiek nad hlavou v španielskom Maspalomas 3. novembra 2002, foto z archívu. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Charles Bronson, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Bratislava 3. novembra - Istotne ste už počas vašich ciest siahli po príručke, ktorá vám pomohla pri hľadaní pamiatky, trasy alebo vychyteného podniku. Priekopníkom v oblasti cestovných sprievodcov bol KARL BAEDEKER, ktorý prišiel s nápadom sústrediť všetky podstatné informácie v jednej knižke. Priekopník cestovného ruchu sa narodil 3. novembra 1801.Ženskému pokoleniu nepochybne zlepšila život prvá moderná podprsenka s oddelenými košíčkami. Pred 107 rokmi získala Američanka Mary Jacobsová patent na kus bielizne, ktorý najskôr vyrobila pre vlastné potreby z dvoch vreckoviek a saténovej stuhy.V ženskom svete ešte zostaneme. V roku 2002 sa Daniela Hantuchová, Janette Husárová, Henrieta Nagyová a Martina Suchá prvýkrát v histórii slovenského tenisu stali víťazkami Pohára federácie.Dnes má úctyhodných 85 rokov aj legendárny austrálsky tenista ROY STANLEY EMERSON.Viem, že vieš, že viem. Nejde o filozofický výrok, ale názov talianskeho filmu, v ktorom hlavnú dvojicu postáv stvárnili Alberto Sordi a herečka MONICA VITTIOVÁ. Komediálny talent uplatnila napríklad aj vo filme Dievča s pištoľou. Umelkyňa patrí k najvýraznejším zjavom talianskeho filmu. Dnes sa dožíva 90. rokov Kvôli výzoru ho mnohí považovali za Indiána, ale predstaviteľ pištoľníka Bernarda O'Reillyho z westernu Sedem statočných či legendárneho "Harmoniku" z ešte slávnejšieho westernu Vtedy na Západe, mal litovsko-tatárske korene. Charizmatický predstaviteľ drsných chlapíkov CHARLES BRONSON sa narodil pred 100 rokmi. Možno si na vlastnej oslave zaspieva aj rodák z Bratislavy BERCO BALOGH, ktorý je džezovým spevákom a hudobníkom. S piesňou Farbami dýcha noc vyhral v roku 1988 Bratislavskú lýru. Dnes oslavuje 60 rokov.Meniny slávia Hubertovia, ktorí sú trpezliví, vytrvalí a šetrní. Často sa zapájajú do spoločenského života a radi prikladajú ruku k dielu. Na Slovensku je svätý Hubert aj patrónom poľovníkov. Pred 65 rokmi začalo vysielať Televízne štúdio v Bratislave. V tom čase bolo na Slovensku zaregistrovaných 500 koncesionárov, no do piatich rokov ich počet vzrástol na milión.Do ríše fantázie, snov a rozprávok vedel český režisér KAREL ZEMAN vtiahnuť dospelého i detského diváka. Jeho snímky Na kometě, Cesta do pravěku či Ukradená vzducholoď patria ku klenotom kinematografie.