D. Schwimmer známy zo seriálu Priatelia ako Ross má 56 rokov

Na snímke Burt Lancester, ktorý sa narodil v roku 1913. Prvýkrát zažiaril v slávnom filme Odtiaľto až na večnosť, ocenenom ôsmimi Oscarmi. Zomrel 20. októbra 1994. Foto: TASR/AP

Na snímke americký herec David Schwimmer. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke zo 6. mája 2004 moderátor Jay Leno (vpravo) spovedá protagonistkov seriálu Priatelia, zľava Lisu Kudrowovú, Matta LeBlanca, Matthewa Perryho, Courteney Arquettovú-Coxovú, Davida Schwimmera a Jennifer Anistonovú, v "seriálovej" kaviarni Central Perk počas nakrúcania populárnej talkshow "Tonight Show". Foto: TASR/AP

Na snímke vysokoškolský pedagóg, literárny kritik a prekladateľ profesor Valér Mikula. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. novembra (TASR) - EVA KOSTOLÁNYIOVÁ patrila k najtalentovanejším slovenským speváčkam. Narodila sa 2. novembra 1942. Začínala ako sólistka v Tatra revue v Bratislave. Naspievala množstvo hitov ako napríklad Výlety, Smoliar, či pieseň Dobré ráno želám, s ktorou vyhrala zlatú Bratislavskú lýru. Jej nádejnú spevácku kariéru predčasne ukončila choroba vo veku nedožitých 33 rokov.Taliansky filmový režisér LUCHINO VISCONTI bol jedným z hlavných predstaviteľov talianskeho neorealizmu. Jeho filmy boli umeleckými skvostmi – či už Rocco a jeho bratia, alebo Smrť v Benátkach, filmová adaptácia známeho románu Thomasa Manna. Narodil sa 2. novembra 1906.Spolu s Viscontim oslavoval narodeniny o sedem rokov mladší americký herec a režisér BURT LANCASTER. Práve Visconti ho obsadil do svojho filmu Gepard. Prvýkrát Lancaster zažiaril v slávnom filme Odtiaľto až na večnosť, ocenenom ôsmimi Oscarmi.O celých 43 rokov mladší je jeho herecký kolega DAVID SCHWIMMER, ktorý si získal srdcia televíznych divákov postavou Rossa v celosvetovo úspešnom sitcome Priatelia. Dnes oslavuje 56. narodeniny.Pred 83 rokmi prišlo Slovensko o časť svojho územia na základe tzv. Viedenskej arbitráže. Maďarsko, Poľsko a Československá republika ju podpísali pod tlakom hitlerovského Nemecka 2. novembra 1938.Básnik a prekladateľ IVAN MOJÍK bol autorom zbierok Hlboko v srdci, Dnešný vzduch, Rozbíjanie sarkofágu. Po roku 1989 publikoval napríklad zbierky Popoludnie v štvrtom rozmere alebo Tekuté oči. Narodil sa pred 93 rokmi.Literárny kritik, básnik a publicista VALÉR MIKULA je známy svojim ostrým perom. Sám je autorom básnickej zbierky Zvieratko noc či literárno-vedných prác Hľadanie systému obraznosti alebo Od baroka k postmoderne. Oslavuje dnes 73. narodeniny.Tragédiu zažilo Slovensko pred deviatimi rokmi. Pri obci Kurimany v okrese Levoča sa zrútil betónový diaľničný most vo výstavbe. Na mieste zahynuli dvaja robotníci, ďalší zomrel pri prevoze do nemocnice, štvrtá obeť tragédie podľahla zraneniam v košickej nemocnici.Dnes si pripomíname Pamiatku zosnulých. Pamätný deň je spojený s návštevou cintorínov.Ako prvá televízia na svete začala pravidelne a verejne vysielať britská BBC v roku 1936. Prešlo 85 rokov – a návyk tráviť čas pred televízorom sa stal každodennou samozrejmosťou.