Už aj trnavská a handlovská nemocnica umožňuje návštevy pacientov

Trnava 5. júna (TASR) – Návštevy na klinikách a oddeleniach Fakultnej nemocnice (FN) Trnava sú opäť povolené. Je však potrebné dodržiavať pravidlá proti šíreniu ochorenia COVID-19. Informuje o tom FN na svojej webovej stránke.



Na lôžkových oddeleniach sú návštevné hodiny jednotne stanovené denne od 14.00 do 17.00 h, pričom prednostne sa návštevy budú realizovať vo vonkajších priestoroch nemocnice. V jednom čase pri jednom pacientovi bude možná návšteva maximálne dvoch osôb okrem stanovených výnimiek. Každá návšteva je povinná sa vo vnútornom prostredí zaevidovať v knihe návštev.



Chorým alebo osobám s podozrením na nový koronavírus je navštevovanie pacientov zakázané. Kapacita FN Trnava je viac ako 600 lôžok pre spádovú oblasť s vyše 550.000 obyvateľmi.



Nemocnica v Handlovej povolila návštevy príbuzných u pacientov

Handlovská nemocnica opätovne povolila návštevy príbuzných u hospitalizovaných pacientov. Reaguje tak na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Zákaz návštev tam platil od 6. marca. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



Pacientov môžu príbuzní navštíviť denne od 14.00 do 17.00 h na všetkých oddeleniach. Musia však dodržať stanovené pravidlá. "Pacienta môžu navštíviť pri jednej návšteve maximálne dve osoby, výnimku môže povoliť primár príslušného oddelenia, napríklad u pacienta v terminálnom štádiu ochorenia," uviedol riaditeľ nemocnice Petr Kovařík.



Osoby, ktoré prichádzajú na návštevu, musia mať podľa neho ochranné rúško, rovnako musia absolvovať triáž pri vstupe do pavilónov, vydezinfikovať si ruky alkoholovým dezinfekčným prostriedkom a vypísať anamnestický dotazník.



Príbuzní môžu navštíviť i klientov Senior centra Svätej Kataríny, ktoré patrí pod handlovskú nemocnicu.