Už pri najnižšom stupni lavínového nebezpečenstva je riziko lavíny
Stupeň lavínového nebezpečenstva sa vzťahuje pre oblasti väčšie ako 100 kilometrov štvorcových a nie na samostatné doliny alebo svahy.
Bratislava 8. februára (TASR) - Už pri najnižšom prvom stupni lavínového nebezpečenstva existuje riziko uvoľnenia lavíny, ktorá môže mať vážne následky. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo na sociálnej sieti v súvislosti s tragickým pádom lavíny vo Vysokých Tatrách, ktorý si v piatok (6. 2.) vyžiadal životy dvoch mužov.
Horskí záchranári upozorňujú turistov, že pohyb v horách nie je bez rizika ani pri malom alebo miernom lavínovom nebezpečenstve, teda pri prvom a druhom stupni päťdielnej medzinárodnej stupnice, aký aktuálne platí v horách. „Celosvetovo sa približne 30 percent lavínových nehôd stáva pri druhom stupni lavínového nebezpečenstva, keď je spustenie lavín možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, najmä na veľmi strmých svahoch,“ podotkli s tým, že na Slovensku je toto percento dokonca vyššie.
Stupeň lavínového nebezpečenstva sa vzťahuje pre oblasti väčšie ako 100 kilometrov štvorcových a nie na samostatné doliny alebo svahy. „Miestne podmienky sa teda môžu líšiť, napríklad podľa sklonu a orientácie svahu, vrstvy snehu,“ doplnili.
Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS) radí, aby ľudia nepreceňovali svoje schopnosti, mali nabitý mobilný telefón, nezabudli na lavínovú výbavu ako sondu, vyhľadávač, lopatku či airbag batoh, skontrolovali funkčnosť lavínového prístroja a nikdy nechodili sami, ale ani vo veľkých skupinách.
„V prvých sekundách sa snažte z lavíny čo najaktívnejšie dostať, ideálne na okraj lavíny a udržať sa na povrchu. Pri unášaní lavínou si vytvorte pred tvárou rukami čo najväčší priestor na vytvorenie dýchacej dutiny,“ spresnilo SLP HZS a zároveň upozornilo, že najdôležitejšia je kamarátska pomoc, keďže najväčšia šanca na prežitie je do 15 minút, potom rýchlo klesá. Pomoc si môžu ľudia privolať na linke HZS 18 300, prípadne prostredníctvom čísla tiesňového volania 112, ako aj cez aplikáciu HZS v mobile.
