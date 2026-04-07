Utorok 7. apríl 2026
UŽ SA TO KRÁTI: Školáci majú pred sebou posledný prázdninový deň

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 7. apríla (TASR) - Žiaci základných a stredných škôl majú v utorok pred sebou posledný prázdninový deň. Do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla.

Veľkonočné prázdniny tento rok trvajú od 2. do 7. apríla. Ide o posledné voľno pred koncom školského roka. Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete, a to od 1. júla do 31. augusta.

Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
