Už štrnásť rokov nepotrebujeme pasy, sviatok majú Gorila a krížovka

Bratislava 21. decembra (TASR) – Zimný slnovrat nastane tento rok dnes, 21. decembra o 16. hodine a 59. minúte. Od tohto okamihu sa začínajú dni opäť predlžovať.





K najvýraznejším osobnostiam slovenskej hudby patrí skladateľ ILJA ZELJENKA. Dnes by sa dožil 89 rokov.





Pred 53 rokmi vzniklo legendárne bratislavské Divadlo na korze. Ako prvú uviedlo hru Samuela Becketta Čakanie na Godota. V roku 1971 ukončilo činnosť pod tlakom normalizácie. K jeho odkazu sa hlási divadlo Astorka Korzo'90.





Pred 103 rokmi sa narodil obľúbený český herec JOSEF BEK, známy z divadelného javiska, operety, bol tiež obsadzovaným filmovým a televíznym hercom.





Pred 95 rokmi sa narodil významný český spisovateľ ARNOŠT LUSTIG. Bol kritikom totalitných režimov, nacistického aj komunistického. Po sovietskej invázii v roku 1968 emigroval.





Americká oscarová herečka a aktivistka JANE FONDOVÁ sa zaskvela vo filmoch Návrat domov, Bosé nohy v parku, Barbarella alebo Elektrický jazdec. Dnes sa dožíva 84 rokov.





Jej kolega SAMUEL LEROY JACKSON je známy predovšetkým z filmu Pulp Fiction, ale aj z množstva ďalších snímok. Oslavuje 73. narodeniny.





Kanadský herec KIEFER SUTHERLAND sa zviditeľnil vo filmoch Hráči so smrťou či Telefónna búdka. Jeho otcom je herec Donald Sutherland. Dnes mu fanúšikovia môžu blahoželať k 55. narodeninám.





Americký rockový hudobník FRANK ZAPPA bol priekopníkom alternatívnej a avantgardnej hudby. Zoznámil sa s českým rockerom Michaelom Kocábom a navštívil Československo po páde železnej opony. Dnes by mal 81 rokov.





Svoje 74. narodeniny by oslávil svetoznámy španielsky gitarový virtuóz PACO DE LUCIA.





CHRIS EVERTOVÁ bola pojmom vo svete ženského tenisu, stala sa svetovou jednotkou v rebríčku WTA. Dnes má 67 rokov.





Doslova mladíkom je francúzsky politik a od 14. mája 2017 aj prezident Francúzska EMMANUEL MACRON. Dnes mu k 44. narodeninám jeho voliči môžu popriať veľa šťastia – bude ho potrebovať v blížiacich sa francúzskych voľbách, v ktorých chce opäť kandidovať.





Ešte jedno francúzsko-poľské výročie. V roku 1898 manželská i vedecká dvojica Pierre a Marie Curieovci izolovala z rádioaktívnej rudy nový prvok – rádium.





Nemenej zásadným vynálezom pre ľudstvo je krížovka. Prvý raz ju uverejnili pred 108 rokmi vo víkendovej prílohe amerických novín New York World.





Pred 14 rokmi sa Slovensko stalo členom Schengenského priestoru. Odvtedy pri cestách do krajín EÚ nepotrebujeme pasy a nemusíme sa stresovať pri hraničných kontrolách.





Meniny majú Bohdanovia. A pred 10 rokmi sa na internete objavil text dokumentu Gorila, ktorého pozadie dodnes nie je došetrené.