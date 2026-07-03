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UŽ SÚ V CHORVÁTSKU: Slovenskí policajti budú pomáhať turistom
Polícia SR vo štvrtok informovala, že jej vyslaní príslušníci ešte pred dorazením do Chorvátska museli pomáhať pri nehode na diaľnici.
Autor TASR
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Záhreb 3. júla (TASR) - Tridsaťjeden policajtov z viacerých krajín sveta vrátane Slovenska dorazilo do chorvátskeho Splitu, kde budú počas letnej sezóny pomáhať svojim kolegom s turistami v Splitsko-dalmatínskej župe. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry HINA.
Ide o súčasť projektu Bezpečná turistická destinácia, ktorý funguje už 19 rokov. Policajti z Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Južnej Kórey, Nemecka, Poľska, Slovenska a Talianska budú nasadení spoločne so svojimi chorvátskymi kolegami na siedmich staniciach. Slúžiť budú v uniformách svojich štátov, pričom niektorí z nich budú mať aj zbrane.
Jednou z prvých väčších úloh pre nich bude viacdenný hudobný festival elektronickej hudby Ultra Europe. Okrem pomoci turistom bude náplňou ich práce aj podpora predchádzania kriminalite. Nasadení budú napríklad na splitskom letisku, v Trogire alebo Omiši.
V radoch slovenských policajtov bude po druhý raz aj rodák zo Splitu Petar Vidulin, podľa ktorého je Chorvátsko považované za bezpečnú turistickú destináciu a spolupráca medzi policajnými zložkami prispieva k bezpečnosti turistov. Za svoj najťažší prípad počas vlaňajšieho zapojenia sa do programu označil Slováka, ktorý sa stratil v horách, ale situácia sa napokon skončila šťastne.
„Najčastejšie riešime problémy s parkovaním alebo stratené doklady. Okrem slovenských občanov pomáhame aj turistom z Česka a Poľska. Je tu pekne, všetci hovoria ‚ber to pomaly‘, ale ako policajti to nemôžeme brať pomaly - musíme byť vždy pripravení. Mentalita miestnych ľudí je veľmi dobrá,“ zhodnotil Vidulin.
Polícia SR vo štvrtok na sociálnych sieťach informovala, že jej vyslaní príslušníci ešte pred dorazením do Chorvátska museli pomáhať pri nehode na diaľnici. „Policajt Marcel, ktorý je v júli vyslaný na výkon služby do Chorvátska v oblasti Trogiru, smeroval spolu s kolegom z Obvodného oddelenia PZ Prešov do Devínskej Novej Vsi. Odtiaľ mali následne pokračovať v ceste do Chorvátska. Počas presunu po diaľnici za Žilinou v smere na Považskú Bystricu však len niekoľko sekúnd pred nimi došlo k dopravnej nehode. Policajti neváhali ani na chvíľu, okamžite zastavili a zostali na mieste,“ stálo v príspevku.
Slovenskí policajti zabezpečili miesto nehody, vytvorili bezpečné krytie, vykonali prvotné úkony a postarali sa o účastníkov dopravnej nehody.
Ide o súčasť projektu Bezpečná turistická destinácia, ktorý funguje už 19 rokov. Policajti z Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Južnej Kórey, Nemecka, Poľska, Slovenska a Talianska budú nasadení spoločne so svojimi chorvátskymi kolegami na siedmich staniciach. Slúžiť budú v uniformách svojich štátov, pričom niektorí z nich budú mať aj zbrane.
Jednou z prvých väčších úloh pre nich bude viacdenný hudobný festival elektronickej hudby Ultra Europe. Okrem pomoci turistom bude náplňou ich práce aj podpora predchádzania kriminalite. Nasadení budú napríklad na splitskom letisku, v Trogire alebo Omiši.
V radoch slovenských policajtov bude po druhý raz aj rodák zo Splitu Petar Vidulin, podľa ktorého je Chorvátsko považované za bezpečnú turistickú destináciu a spolupráca medzi policajnými zložkami prispieva k bezpečnosti turistov. Za svoj najťažší prípad počas vlaňajšieho zapojenia sa do programu označil Slováka, ktorý sa stratil v horách, ale situácia sa napokon skončila šťastne.
„Najčastejšie riešime problémy s parkovaním alebo stratené doklady. Okrem slovenských občanov pomáhame aj turistom z Česka a Poľska. Je tu pekne, všetci hovoria ‚ber to pomaly‘, ale ako policajti to nemôžeme brať pomaly - musíme byť vždy pripravení. Mentalita miestnych ľudí je veľmi dobrá,“ zhodnotil Vidulin.
Polícia SR vo štvrtok na sociálnych sieťach informovala, že jej vyslaní príslušníci ešte pred dorazením do Chorvátska museli pomáhať pri nehode na diaľnici. „Policajt Marcel, ktorý je v júli vyslaný na výkon služby do Chorvátska v oblasti Trogiru, smeroval spolu s kolegom z Obvodného oddelenia PZ Prešov do Devínskej Novej Vsi. Odtiaľ mali následne pokračovať v ceste do Chorvátska. Počas presunu po diaľnici za Žilinou v smere na Považskú Bystricu však len niekoľko sekúnd pred nimi došlo k dopravnej nehode. Policajti neváhali ani na chvíľu, okamžite zastavili a zostali na mieste,“ stálo v príspevku.
Slovenskí policajti zabezpečili miesto nehody, vytvorili bezpečné krytie, vykonali prvotné úkony a postarali sa o účastníkov dopravnej nehody.