Už v stredu štartuje MISIA 10

Bratislava 19. septembra (OTS) - Charitatívny projekt osobností – MISIA, ABY BOL SVET LEPŠÍ štartuje svoj 10. ročník. Približne 50tka známych osobností bude v stredu doručovať umelecké certifikáty komukoľvek, kto si ich objedná. Hlavý stan ako aj hromadný štart bude z Dulovho námestia v Ružinove. Výťažok z vyzbieraných financií pri doručovaní je venovaný na kúpu zdravotných pomôcok pre Filipka, Peťka, Deniska, Huberta a Jakubka.V charitatívnom projekte MISIA, Aby bol svet lepší sa známe osobnosti sa na jeden deň stanú špeciálnymi kuriérmi MISIE a snažia sa vyzbierať čo najviac financií na nákup zdravotných pomôcok pre konkrétne postihnuté deti. Pomôcť môže každý. Stačí ak si ktokoľvek objedná špeciálneho kuriéra MISIE domov, do firmy, kaviarne, známa osobnosť prezlečená za kuriéra príde na uvedenú adresu a odovzdá umelecký certifikát od Petra Stankoviča. Cena certifikátu je 10 € a pri objednaní konkrétnej osobnosti 50 €. Stačí zavolať na dispečing na telefónne čísla 0901771100, 0901771122, 0901771133.„Pre nás všetkých je česť byť v tomto tíme,“ hovorí Karin Haydu, ktorá sa pravidelne zúčastňuje MISIE a pokračuje: „Som nesmierne rada, že môžem byť súčasťou adresného charitatívneho projektu. Šťastnou ma robí najmä záver náročného dňa, keď priamo do rúk chorých detí odovzdávame pomôcky, ktoré potrebujú na zlepšenie svojho života“.„Už len pocit vidieť 50 jazdcov ochotných pomáhať, dobrovoľníkov dispečingu, ale aj ľudí, ktorí si od nás kupujú certifikáty, je výborná energia. Pohľad na príjemcov Misie, choré deti, ktorým aspoň trochu pomôžeme, je krásna odmena za nabicyklované kilometre, drobné zranenia či únavu“ hovorí Nikita Slovák.Medzi päťdesiatkou slávnych kuriérov nájdeme Maroša Kramára, Karin Haydu, Anku Šiškovú, Andreu Zimányovú, Romana Pomajba, Maja Labudu, Zuzana Vačkovú, Petra Kočiša a ďalších hercov, spevákov, moderátorov, olympionikov, umelcov. Zoznam tohtoročných jazdcov je uvedený aj na facebookovej stránke MISIA – osobnosti kuriérmi.Populárni kuriéri vyrazia do akcie 21. septembra o 10.00 hod. ráno z Dulovho námestia v bratislavskom Ružinove, kde o 17:30 prebehne aj zverejnenie vyzbieranej sumy a jej slávnostné odovzdanie príjemcom. Už teraz si môžete objednať známe osobnosti na telefónnych číslach 0901771100, 0901771122, 0901771133.Priamo na Dulovom námestí bude pre deti pripravený od 14:00 hod aj skákací hrad, samozrejme budú aj stánky s občerstvením. Na Dulovom námestí si budú môcť záujemcovia kúpiť od osobností priamo certifikáty medzi 10:00 a 18:00.Pre náročnejšie trasy a pre indisponovanosť niektorých našich osobností sú pripravené aj dve legendárne mestské vozidla Mini Cooper z ProAssist Drive, ktoré budú plniť úlohu náhradnej mobility, aby sme obsiahli všetky požadovane zásielky.Projekt je realizovaný s podporou Mestskej časti Ružinov, Dom kultúry Cultus, kolobežiek Tier, slovenského výrobcu bicyklov Dema Bicycles, spoločnosti ProAssist, reštaurácie Platentka, spoločnosti PBR Communication Agency.Viac informácií: Facebook: Misia – osobnosti kuriérmi