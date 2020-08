Už viac ako 18.000 detí má vlastný občiansky preukaz

Bratislava 22. augusta (TASR) - Od decembra 2019, odkedy existuje možnosť vydať občiansky preukaz aj pre deti, vydala polícia 18.753 takýchto preukazov totožnosti. "K 18. augustu 2020 bolo vydaných 9750 občianskych preukazov pre deti do šiestich rokov s platnosťou na dva roky a 9003 občianskych preukazov pre deti od šiestich do 15 rokov s platnosťou na päť rokov," informovala o tom polícia, ktorá pripomína, že občiansky preukaz je možné použiť aj ako cestovný doklad pri ceste do zahraničia.



Pri ceste mimo SR musia mať cestovný doklad všetci vrátane detí, a to už aj novorodencov. "Vydanie občianskeho preukazu je síce lacnejšie ako v prípade pasu, no občiansky preukaz nemusí oprávňovať na vstup na územie ktoréhokoľvek štátu, do viacerých krajín je potrebný cestovný pas," upozornila polícia.



Odporúča preto si na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR overiť informácie o krajinách, ktoré uznávajú občiansky preukaz ako cestovný doklad, vrátane krajín na trase tranzitu do cieľovej destinácie.



"Pripomíname zároveň, že pre pandémiu nového koronavírusu sa v súčasnosti neodporúča cestovať do rizikových krajín a platí odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania do niektorých regiónov krajín s uvoľneným hraničným režimom," dodala polícia.