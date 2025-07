Uzávera D1 pri Trnave sa skončí skôr oproti pôvodným plánom

Trnava 12. júla (TASR) - Montáž cyklomosta ponad diaľnicu D1 pri Trnave bola úspešne ukončená. Stavebné práce si vyžiadali uzáveru diaľnice D1 v úseku od 55. kilometra po 66,5. kilometer. Začala sa v sobotu v ranných hodinách a trvať mala do nedele 13. júla do 12.00 h. Úrad Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) potvrdil, že doprava po diaľnici v úseku medzi výjazdami Trnava a Hlohovec bude obnovená skôr oproti pôvodnému zámeru.



Všetkých šesť oceľových častí nového mosta sa podarilo umiestniť pomocou dvoch žeriavov s nosnosťou viac ako 100 ton. Práce postupovali bez problémov a podľa ideálneho časového harmonogramu, a to napriek podvečernej prietrži mračien, skonštatovala krajská samospráva. V najbližších hodinách budú pokračovať dokončovacie práce na moste. S postupným odstraňovaním dočasného dopravného značenia by sa mohlo začať už v nedeľu po piatej hodine ráno.



Cyklomost je súčasťou novej cyklotrasy, ktorá spojí trnavskú automobilku s obcou Zavar. Cyklotrasa vrátane mosta by mala byť kompletne ukončená do konca augusta, skonštatoval podpredseda TTSK Rastislav Mráz. Kompletná výstavba cyklotrasy predstavuje investíciu vo výške 2,2 milióna eur. TSK získal na financovanie stavby nenávratné finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR.



Nová cyklotrasa sa po dobudovaní stane prepojovacou časťou na napojenie sa na dôležitú Vážsku cyklomagistrálu. Cyklisti sa na ňu budú môcť napojiť v neďalekých Šúrovciach. „Táto trasa spája štyri samosprávne kraje a je hlavnou slovenskou cyklistickou tepnou,“ skonštatoval Mráz.