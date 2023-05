Územie fantázie Maľárovej bude mať svetovú premiéru na srbskom Beldocs

Bratislava 10. mája (TASR) - Film "Územie fantázie" slovenskej režisérky Pauly Maľárovej bude mať svetovú premiéru na srbskom Beldocs v hlavnej súťaži. V debute skúma podoby vojny na území dlhodobého mieru – z čias ešte pred vojnou na Ukrajine. Najväčší festival dokumentárneho filmu v balkánskom regióne, ktorý sa sa začína v stredu, uvedie i snímku Viery Čákanyovej Poznámky z Eremocénu. Informuje o tom distribučná spoločnosť Film Expanded.



Spresňuje, že Územia fantázie odpremiéruje 16. ročník Beldocsu 13. mája v Kultúrnom centre Belehrad. "Film sa snaží nahliadnuť do kolektívneho nevedomia našej spoločnosti, kde je prítomnosť vojny silno zakorenená. Skúmame mierovú spoločnosť a aké v nej má vojna postavenie. Vytvárame tak akýsi idylický svet, kde už vojna nenaháňa strach, ale je iba hrou na minulosť niečím, čím si môžete vyplniť voľný čas a kde nikto v skutočnosti neumiera. Práve táto idylka má za úlohu diváka vyrušiť a rozbehnúť tak jeho vlastné uvažovanie o vnímaní vojny na území dlhodobého mieru," približuje Maľárová autorský zámer.



"V úvodných prípravách filmu sme často narážali na reakciu, prečo sme sa rozhodli rozvíjať tému vojny, ktorá predsa na území Európy nehrozí, a tak ako ju poznáme, patrí už iba do učebníc histórie," spomína režisérka. "Aj pri rozhovoroch v náborovom vojenskom centre sme dostávali odpoveď, že práca v armáde má plno výhod s tým, že už nebudeme musieť bojovať. Armáda bez rizika, vojna ako spomienka zachytená v detských hrách. Myslím si, že sme naozaj verili, že žijeme v dobe neotrasiteľného mieru,” poznamenáva Maľárová.



"Film, na ktorom sme začali pracovať pred piatimi rokmi, v kontexte súčasných udalostí dostáva, bohužiaľ, neočakávaný pridaný odkaz. Napriek tomu, že na rekonštrukciách bojov a spomienkových akciách často zaznievali prejavy so slovami ´poučili sme sa z minulosti´, svetové dianie nás núti o tom pochybovať," hovorí producentka Tereza Tokárová. "Absenciou hovoreného slova vytvárame fiktívne územie presahujúce hranice Slovenska a veríme, že prostredníctvom obrazu dokážeme komunikovať tieto témy u nás, ale aj v zahraničí," dodala.



Regionálnu premiéru na Beldocse bude mať snímka Viery Čákanyovej Poznámky z Eremocénu. Režisérka vo svojom treťom celovečernom filme, skúmajúcom potenciál moderných technológií, uzatvára voľnú posthumánnu trilógiu (spolu s filmami FREM a Biela na Bielej). Festival snímku uvedie v rámci prehliadky Meteory 12. mája. Beldocs potrvá do 17. mája.