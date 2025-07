Užívate lieky správne? Toto radia odborníci

Bratislava 28. júla (TASR) - Lieky účinkujú správne len vtedy, keď sa v tele nachádzajú v správnej koncentrácii. Presné dávkovanie je preto základom bezpečnej liečby. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na sociálnej sieti.



„Ak užijete lieku menej, než je potrebné, liek nemusí účinkovať dostatočne. Naopak, ak si vezmete väčšiu dávku, môže to viesť k nežiaducej reakcii alebo dokonca k predávkovaniu,“ priblížil ŠÚKL.



Pripomenul tiež, že je nutné dodržiavať časové rozostupy medzi dávkami. „Lieky majú pôsobiť v určitom čase - neskracujte intervaly ani si neberte dvojnásobnú dávku len preto, lebo ste zabudli na predchádzajúcu,“ objasnil.



Neodporúča ani zvyšovať dávku svojvoľne. „Ak sa vám zdá, že liek nezaberá, nekombinujte ho s inými prípravkami a neliečte sa sami. Vždy sa obráťte na lekára alebo lekárnika,“ dodal. Pripomína, že by sa rovnako nemali užívať lieky niekoho iného, keďže lieky sa prispôsobujú každému pacientovi individuálne.



ŠÚKL zároveň radí vždy si prečítať príbalový leták. Obsahuje informácie o tom, ako liek správne užívať, čo robiť pri vynechaní dávky a aké sú možné riziká nesprávneho dávkovania. Medzi tie podľa odborníkov patrí napríklad to, že liek nemusí mať očakávaný účinok, môže pôsobiť nevhodne či nežiaduco, poškodiť pečeň, obličky alebo iné orgány, prípadne zvýšiť riziko nežiaducich interakcií s inými liekmi.