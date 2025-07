V 11 obciach doplňujúce voľby nebudú, neprihlásili sa tam kandidáti

Bratislava 19. júla (TASR) - V 11 obciach sa v septembri napokon nebudú konať doplňujúce komunálne voľby. Neprihlásil sa do nich totiž žiaden kandidát na post starostu alebo poslanca obecného zastupiteľstva. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru ministerstva vnútra. Doplňujúce komunálne voľby budú 6. septembra vo zvyšných 33 samosprávach.



V obci Brezovec sa nikto neprihlásil na post starostu ani na poslancov. Žiadny kandidát na starostu nie je ani v obci Vyšná Myšľa. Voľby poslancov obecného zastupiteľstva sa nevykonajú ani v obciach Dulov, Trenčianske Jastrabie, Podhorany, Veľké Borové, Ležiachov, Abramová, Mošovce, Geraltov a Starina.



V ostatných obciach a mestách boli podané kandidátne listiny. Starostu si budú občania voliť v bratislavskej mestskej časti Petržalka, ako aj v obciach Očová, Unín, Dlhá, Čeľadice, Rišňovce, Lenartovce, Dolné Mladonice a Veľký Folkmar, Hronské Kosihy, Liptovská Anna a Rabča. Starostu aj poslanca budú voliť v obci Belá.



Prvú septembrovú sobotu budú voľby poslanca alebo poslancov v mestách Ilava a Dobšiná a v obciach Dolné Saliby, Rybky, Marcelová, Krasňany, Nemce, Ábelová, Budikovany, Martinová, Nemcovce, Smilno, Ruskov, Kečovo, Malá Mača, Chvojnica, Mojtín, Dubovec, Ratkovská Lehota a Žipov.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.