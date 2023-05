V 16. ročníku Slovenskej pivnej korunky zabojovalo až 36 pivovarov

Bratislava 25. mája (TASR) - Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) vo štvrtok večer udelilo ocenenia v jedinej pivovarníckej profesionálnej súťaži v SR Slovenskej pivnej korunke. V 16. ročníku zabojovalo o ocenenia až 36 pivovarov, čo je historicky najvyšší počet zapojených pivovarov od vzniku súťaže v roku 2006. Uviedol to pre TASR Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ SZVPS, ktoré je organizátorom súťaže.



"Slovenský pivovarnícky sektor je štvrtým najvýznamnejším sektorom slovenského potravinárstva. Sto pivovarov a sedem sladovní zabezpečuje významnú poľnohospodársko-potravinársku vertikálu od poľa až na stôl. Sladovnícky jačmeň zo slovenských polí, slad zo slovenských sladovní a pivo z pivovarov na Slovensku prináša nielen zamestnanosť presahujúcu 17.000 pracovných miest. Vytvárajú obrovskú pridanú hodnotu doma na Slovensku a každoročne zabezpečujú viac ako jedno percento príjmov štátneho rozpočtu Slovenska. V neposlednom rade pomáhajú významne znižovať uhlíkovú stopu," povedal Machalík.



Spresnil, že v kategóriách svetlých pív degustačná komisia zlatom ocenila Šariš Iskrivú 10 ako najlepšiu svetlú filtrovanú desiatku a Šariš Žiarivú 12 ako najlepšiu filtrovanú dvanástku. Zlatá korunka za najlepšiu Svetlú nefiltrovanú spodne kvasenú dvanástku putovala do hlavného mesta Bratislavskému meštianskemu pivovaru za Bratislavský ležiak 12°.



V kategórii nefiltrovaných tmavých a polotmavých ležiakov podľa Machalíka získal zlatú korunku Šariš Tmavý. V kategóriách nefiltrovaných pív si odniesol zlaté korunky račiansky pivovar U Ábela, ktorý získal zlatú korunku v kategórii tmavých a polotmavých pív spodne kvasených s Račišdorferom a vrchne kvasených s Cigorkou.



V novej kategórii pšeničných pív dominoval Minipivovar Tatras so svojimi pšeničnými pivami, keď získal zlatú korunku za Zvonček 17° a striebornú korunku za Päť Peňazí 10°.



V tradične najsilnejšie vzorkami zastúpenej kategórii IPA získal zlatú korunku kočovný pivovar Parom za svoj Nectarod. Najlepší "kyseláč" (Sour Ale) je zo záhoráckeho pivovaru Stupavar. V kategórii nealkoholických pív získal zlatú korunku Birell Polotmavý. V kategórii nealkoholických radlerov zasa Birell Pomelo & Grep.



Záver slávnostného večera 16. ročníka pivnej korunky už podľa Machalíka tradične patril oceneniu za dlhoročný profesionálny prínos pivovarníctvu a sladovníctvu na Slovensku. Ocenenie Osobnosť pivovarníctva a sladovníctva si odniesli v oblasti pivovarníctva Andrea Cseriová, v oblasti sladovníctva Jozef Knežo a za rozvoj senzorického hodnotenia piva a podporu domovaričstva Peter Bognár.



Machalík dodal, že najlepšie slovenské pivá nájdu záujemcovia na festivale Slovenskej pivnej korunky 26. a 27. mája 2023 na bratislavskej Kuchajde.