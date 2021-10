V 25 obciach si volia starostov i poslancov

Bratislava 23. októbra (TASR) - V sobotu o 7.00 h sa v 25 obciach otvorili volebné miestnosti. Obyvatelia si v doplňujúcich voľbách vyberajú nového primátora, starostov i poslancov obecného či mestského zastupiteľstva. Voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú protiepidemické opatrenia. Voliči s nariadenou domácou izoláciou nemôžu voliť vo volebnej miestnosti ani prostredníctvom prenosnej schránky. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.



Starostu i poslanca obecného zastupiteľstva si voliči vyberajú v obci Zemiansky Vrbovok. Primátora volia v Sečovciach. Nových starostov majú zvoliť v obciach Jelenec a Vlkanová, v Marianke, Hurbanovej Vsi, Selciach, Ratkovej, Gemerčeku a Hontianskych Nemciach, rovnako v Strihovciach a Kračúnovciach.



Poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva si v sobotu volia v Novej Bani, Polianke, takisto v obciach Kovarce, Brezov, Ďurďoš, Veľké Držkovce, Adamovské Kochanovce, Abramová, Ivančiná, Muránska Huta, Budča, Pavľany a Veľká Lodina.



Voliči môžu podľa Ministerstva vnútra (MV) SR vstupovať do volebnej miestnosti len s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom a pri vstupe si musia vydezinfikovať ruky. Voliči čakajúci pred volebnou miestnosťou majú dodržiavať dvojmetrové odstupy a nos aj ústa mať prekryté respirátorom.



Voliči, ktorí budú mať na základe rozhodnutia regionálneho hygienika nariadenú domácu izoláciu, nemôžu podľa MV voliť ani osobne vo volebnej miestnosti, ani prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Informáciu o týchto voličoch má okrsková volebná komisia uvedenú v zozname voličov.



Na voľby sa nevzťahujú podmienky režimov účasti osôb na hromadných podujatiach stanovené COVID automatom.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné.