V 28 obciach si v sobotu vyberajú voliči starostov a poslancov

Bratislava 9. septembra (TASR) - V sobotu o 7.00 h sa v 28 obciach na Slovensku otvorili volebné miestnosti. Obyvatelia si v doplňujúcich komunálnych voľbách vyberajú starostu a poslancov zastupiteľstiev. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.



Starostu a poslancov volia v obciach Haluzice, Dolné Semerovce a Michalková. Starostu vyberajú občania v obciach Dlhá, Brunovce, Slavnica, Hrlica, Svinia, Vyšný Mirošov, Vojany, Bystrany, Žehra, Uhliská, Chanava, Šimonovce, Širkovce, Kosihy nad Ipľom a Šarišská Poruba. Poslanca alebo poslancov si volia v Dolnom Kubíne a v obciach Malé Borové, Veľké Borové, Báhoň, Trenčianska Teplá, Veľké Chyndice, Vysoká nad Kysucou, Bobrovček, Baláže a Šarišské Bohdanovce.



Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu. Vo volebnej miestnosti sa musí preukázať občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.



Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.



Volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali, z rôznych dôvodov sa musia opakovať, alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné.