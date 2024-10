V 38 samosprávach sa konajú doplňujúce komunálne voľby

Bratislava 5. októbra (TASR) - V sobotu sa o 7.00 h v 37 obciach a jednom meste na Slovensku otvorili volebné miestnosti. Obyvatelia si v doplňujúcich voľbách vyberajú primátora, starostu aj poslancov obecného zastupiteľstva. Ide o samosprávy, v ktorých sa posledné komunálne voľby nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.



Primátora volia v meste Dobšiná. Starostu aj poslanca vyberajú v obciach Fijaš a Zemplín. Starosta sa volí v mestskej časti Košíc Kavečany a v obciach Hviezdoslavov, Malá Mača, Brunovce, Dvorany nad Nitrou, Svrbice, Prosiek, Vasiľov, Kordíky, Lentvora, Lada, Malé Dvorníky, Zvončín, Nána, Liptovská Kokava, Lodno, Telgárt, Radnovce, Senné, Píla, Nechválova Polianka, Pichne, Záhradné a Tisinec. Poslancov obecného zastupiteľstva voliči vyberajú v obciach Dolné Orešany, Jasenová, Dubovec, Nováčany, Hubina, Lakšárska Nová Ves, Tupá, Ľubá, Malé Borové, Orlov a Piskorovce.



Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu. Vo volebnej miestnosti sa musí preukázať občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.



Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta a starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.



Volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásili za neplatné.