< sekcia Slovensko
V aktuálnej poľovnej sezóne zatiaľ zastrelili 24 vlkov
Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov prerozdelilo medzi kraje.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - V aktuálnej poľovnej sezóne zastrelili zatiaľ 24 vlkov. Zároveň dvaja vlci uhynuli v okrese Liptovský Mikuláš. Vyplýva to zo záznamov o ulovení (úhyne) vlka dravého v informačnom systéme poľovníctva.
Poľovníci ulovili vlkov v okresoch Kežmarok, Banská Bystrica, Svidník, Liptovský Mikuláš, Žilina, Levoča, Stará Ľubovňa, Martin, Detva, Snina, Ružomberok, Poprad, Zvolen, Gelnica, Poltár a Stropkov.
Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov prerozdelilo medzi kraje. Lov nie je povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov.
Rozhodnutie kritizovali enviroorganizácie. Ide podľa nich o zlyhanie, pretože kvóta nemá žiadne vedecké opodstatnenie, neprináša farmárom riešenia a priamo ohrozuje populáciu vlka. Vyzvali poľovníkov a poľovnícke združenia, aby sa k lovu vlkov nepridali.
Poľovníci ulovili vlkov v okresoch Kežmarok, Banská Bystrica, Svidník, Liptovský Mikuláš, Žilina, Levoča, Stará Ľubovňa, Martin, Detva, Snina, Ružomberok, Poprad, Zvolen, Gelnica, Poltár a Stropkov.
Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov prerozdelilo medzi kraje. Lov nie je povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov.
Rozhodnutie kritizovali enviroorganizácie. Ide podľa nich o zlyhanie, pretože kvóta nemá žiadne vedecké opodstatnenie, neprináša farmárom riešenia a priamo ohrozuje populáciu vlka. Vyzvali poľovníkov a poľovnícke združenia, aby sa k lovu vlkov nepridali.