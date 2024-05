V apríli do registra zaevidovali 90 externých defibrilátorov

Bratislava 25. mája (TASR) - Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov (AED) v apríli zaevidovali ďalších 90 prístrojov. "Znova sa tak zvyšuje pravdepodobnosť, že prístroj zachráni život pacientovi s náhlym zastavením krvného obehu," uviedlo na sociálnej sieti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, ktoré register spravuje.



V apríli bolo AED použité v 69 prípadoch. "Do nemocníc ambulancie ZZS následne previezli 16 pacientov po použití defibrilátora," doplnili záchranári.



Cieľom OS ZZS je vytvoriť sieť verejne dostupných zariadení AED. "Keď je potrebný na záchranu života, vieme, kde ho hľadať. Jeho adresa bude v našom registri," ozrejmilo na webe.



AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR). Pri jeho použití do piatich minút možno podľa záchranárov maximalizovať šancu na záchranu postihnutého až na 75 percent.