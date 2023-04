V apríli začína medvedia ruja, ochranári vyzývajú ľudí k opatrnosti

Bratislava 22. apríla (TASR) - Od polovice apríla začína medvedia ruja. Trvá do konca júla. Zásahový tím pre medveďa hnedého preto vyzýva ľudí k opatrnosti. TASR o tom informovala Štátna ochrana prírody SR.



"Vo vzťahu ku konfliktným stretom s človekom je najmenej rizikové obdobie hibernácie, a naopak, najrizikovejšie je práve obdobie medvedej ruje. Samotársky žijúce medvedie samce v tomto čase intenzívne vyhľadávajú rujné medvedice," poukázali ochranári. Medvede sú počas ruje mimoriadne opatrné a kontaktu s človekom sa radšej vyhnú. Ich aktivita počas dňa stúpa, a preto sa počas ruje zvyšuje pravdepodobnosť stretu s človekom, upozornili.



ŠOP vysvetľuje, že medveď hnedý patrí k polygamným druhom. Samec nasleduje medvedicu, pri ktorej v niektorých prípadoch zostáva aj viac ako tri týždne. Samicu potom celý čas sprevádza, pričom ju bránia pred inými samcami a aj pred človekom.



"Medvedia ruja je veľmi stresujúca pre vodiace samice, ktoré chránia svoje mláďatá. Samci totiž mláďatá bežne napádajú, prípadne zabijú s cieľom dostať medvedicu opäť do ruje," povedali ochranári. Vodiace medvedice preto dočasne opúšťajú svoje domovské okrsky a vyhľadávajú nové územia bez dospelých samcov.



Medvedica v prípade stretu s človekom upozorní medvieďatá varovným fučaním, aby sa schovali. "Sú však prípady, keď medvedica nestihne varovať mláďatá a blížiaceho sa človeka nezavetrí. Človek sa tak nechtiac dostane medzi mláďatá a matku do kontaktnej vzdialenosti a vtedy môže dôjsť k samotnému útoku," uviedla ŠOP. Je to podľa ochranárov štatisticky najčastejšia príčina útoku medveďa na človeka. V drvivej väčšine prípadov však medvedica zaregistruje ľudí skôr a ku kontaktu vôbec nedôjde.



"Medveď v sebaobrane niekedy urobí výpad - varovanie, aby sa človek vzdialil. Toto môže byť človekom chápané ako útok. Vtedy je potrebné pomaly ustúpiť a vzdialiť sa," odporučila štátna ochrana prírody. Ďalej v prípade útoku radí ľahnúť si na zem, kryť si rukami krk, hlavu a počkať, kým útok nepominie a medvede sa nevzdialia. Aktívna obrana človeka počas útoku len zhorší situáciu.