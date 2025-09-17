< sekcia Slovensko
V areáli Chemka Strážske ukončili prvú etapu sanácie PCB látok
dpad zo Strážskeho previezli do špecializovaného zariadenia vo Viedni, kde ho odborne a ekologicky zneškodnili.
Autor TASR,aktualizované
Strážske 17. septembra (TASR) - V areáli Chemka Strážske ukončili prvú etapu sanácie PCB látok. V kamiónoch od júna z areálu za prísnych bezpečnostných podmienok odviezli spolu 150 ton toxického odpadu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR.
„Takmer po polstoročí sme nadobro zbavili Zemplínčanov jednej časti toxického odpadu. Rovnako s odborníkmi pripravujeme komplexné riešenie pre ďalšie lokality s chemickým znečistením. Za nás hovoria činy a nie fotky s toxickým odpadom, ku ktorému sa prišiel odfotiť každý minister, ale nakoniec sa nikdy nič zásadné neudialo,“ uviedol vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Odpad zo Strážskeho previezli do špecializovaného zariadenia vo Viedni, kde ho odborne a ekologicky zneškodnili. Prvú etapu realizovala spoločnosť Detox. Jej výkonný riaditeľ Daniel Studený dodal, že odpad bol homogenizovaný a prevážaný v hermeticky uzatvorených sudoch. „Tieto sudy boli v zariadení zneškodnené spolu so svojím obsahom. Kovové kontajnery, v ktorých sa toxický odpad pôvodne nachádzal, prechádzajú dôslednou dekontamináciou v špecializovanom zariadení. Areál, kde bol odpad uložený, bol vyprataný, vyčistený spolu s odberom vzoriek prípadného znečistenia pracovnej plochy,“ vysvetlil Studený.
Envirorezort pracuje na druhej etape sanácie nebezpečných odpadov v objekte Tepláreň v areáli Chemko Strážske. Ešte do konca roka chce vyhlásiť verejnú súťaž na zneškodnenie približne 5000 sudov s nebezpečným odpadom s obsahom PCB. Pokračujú aj práce na príprave projektu geologického prieskumu lokality.
Taraba tiež upozorňuje, že Slovensko potrebuje vybudovať základnú infraštruktúru s kapacitami na spracovanie odpadov a tiež nebezpečného odpadu, ak chce systémovo a bezpečne likvidovať environmentálne záťaže. „Je to vizitka všetkých environmentalistov, ktorí sa za tento stav zasadili, a prečo dnes tento odpad musíme vyvážať do Rakúska či iných krajín na zneškodnenie. Je záujmom Slovenska čo najrýchlejšie dostavať spracovateľské kapacity,” uzavrel Taraba.
„Takmer po polstoročí sme nadobro zbavili Zemplínčanov jednej časti toxického odpadu. Rovnako s odborníkmi pripravujeme komplexné riešenie pre ďalšie lokality s chemickým znečistením. Za nás hovoria činy a nie fotky s toxickým odpadom, ku ktorému sa prišiel odfotiť každý minister, ale nakoniec sa nikdy nič zásadné neudialo,“ uviedol vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Odpad zo Strážskeho previezli do špecializovaného zariadenia vo Viedni, kde ho odborne a ekologicky zneškodnili. Prvú etapu realizovala spoločnosť Detox. Jej výkonný riaditeľ Daniel Studený dodal, že odpad bol homogenizovaný a prevážaný v hermeticky uzatvorených sudoch. „Tieto sudy boli v zariadení zneškodnené spolu so svojím obsahom. Kovové kontajnery, v ktorých sa toxický odpad pôvodne nachádzal, prechádzajú dôslednou dekontamináciou v špecializovanom zariadení. Areál, kde bol odpad uložený, bol vyprataný, vyčistený spolu s odberom vzoriek prípadného znečistenia pracovnej plochy,“ vysvetlil Studený.
Envirorezort pracuje na druhej etape sanácie nebezpečných odpadov v objekte Tepláreň v areáli Chemko Strážske. Ešte do konca roka chce vyhlásiť verejnú súťaž na zneškodnenie približne 5000 sudov s nebezpečným odpadom s obsahom PCB. Pokračujú aj práce na príprave projektu geologického prieskumu lokality.
Taraba tiež upozorňuje, že Slovensko potrebuje vybudovať základnú infraštruktúru s kapacitami na spracovanie odpadov a tiež nebezpečného odpadu, ak chce systémovo a bezpečne likvidovať environmentálne záťaže. „Je to vizitka všetkých environmentalistov, ktorí sa za tento stav zasadili, a prečo dnes tento odpad musíme vyvážať do Rakúska či iných krajín na zneškodnenie. Je záujmom Slovenska čo najrýchlejšie dostavať spracovateľské kapacity,” uzavrel Taraba.