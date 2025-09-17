Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V areáli Chemka Strážske ukončili prvú etapu sanácie PCB látok

Na archívnej snímke kamión s naloženými PCB látkami s policajnou eskortou počas tlačovej konferencie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) pred vstupom do areálu bývalého závodu Chemko Strážske 11. júna 2025. Foto: TASR - Roman Hanc

dpad zo Strážskeho previezli do špecializovaného zariadenia vo Viedni, kde ho odborne a ekologicky zneškodnili.

Strážske 17. septembra (TASR) - V areáli Chemka Strážske ukončili prvú etapu sanácie PCB látok. V kamiónoch od júna z areálu za prísnych bezpečnostných podmienok odviezli spolu 150 ton toxického odpadu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR.

„Takmer po polstoročí sme nadobro zbavili Zemplínčanov jednej časti toxického odpadu. Rovnako s odborníkmi pripravujeme komplexné riešenie pre ďalšie lokality s chemickým znečistením. Za nás hovoria činy a nie fotky s toxickým odpadom, ku ktorému sa prišiel odfotiť každý minister, ale nakoniec sa nikdy nič zásadné neudialo,“ uviedol vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

Odpad zo Strážskeho previezli do špecializovaného zariadenia vo Viedni, kde ho odborne a ekologicky zneškodnili. Prvú etapu realizovala spoločnosť Detox. Jej výkonný riaditeľ Daniel Studený dodal, že odpad bol homogenizovaný a prevážaný v hermeticky uzatvorených sudoch. „Tieto sudy boli v zariadení zneškodnené spolu so svojím obsahom. Kovové kontajnery, v ktorých sa toxický odpad pôvodne nachádzal, prechádzajú dôslednou dekontamináciou v špecializovanom zariadení. Areál, kde bol odpad uložený, bol vyprataný, vyčistený spolu s odberom vzoriek prípadného znečistenia pracovnej plochy,“ vysvetlil Studený.

Envirorezort pracuje na druhej etape sanácie nebezpečných odpadov v objekte Tepláreň v areáli Chemko Strážske. Ešte do konca roka chce vyhlásiť verejnú súťaž na zneškodnenie približne 5000 sudov s nebezpečným odpadom s obsahom PCB. Pokračujú aj práce na príprave projektu geologického prieskumu lokality.

Taraba tiež upozorňuje, že Slovensko potrebuje vybudovať základnú infraštruktúru s kapacitami na spracovanie odpadov a tiež nebezpečného odpadu, ak chce systémovo a bezpečne likvidovať environmentálne záťaže. „Je to vizitka všetkých environmentalistov, ktorí sa za tento stav zasadili, a prečo dnes tento odpad musíme vyvážať do Rakúska či iných krajín na zneškodnenie. Je záujmom Slovenska čo najrýchlejšie dostavať spracovateľské kapacity,” uzavrel Taraba.
