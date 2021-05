V asistovanom sčítaní sa do cenzu zapojilo už 106.443 obyvateľov

Bratislava 17. mája (TASR) - Počas druhého týždňa asistovaného sčítania sa do cenzu zapojilo 67.093 ľudí, spolu sa od začiatku projektu asistovane sčítalo 106.443 obyvateľov. Počet sčítaných v SR stúpol na 4.950.450. Informoval tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder priblížila, že v dynamike asistovaného sčítania pretrvávajú výrazné rozdiely medzi krajmi. "Najlepšie ide v Prešovskom a Košickom kraji, kde sa aj predpokladalo jeho využitie pre digitálne vylúčené skupiny obyvateľov, najmä marginalizované rómske komunity a časť seniorov,“ priblížila. Uspokojivý rozbeh podľa jej slov zaznamenali oproti prvému týždňu aj v Banskobystrickom kraji, postupne nabieha aj v kraji Nitrianskom a pokračuje i tam, kde sa obyvatelia sčítali viac online (Žilinský, Trenčiansky, Trnavský kraj). "Veľmi pomaly asistované sčítanie napreduje v Bratislavskom kraji," upozornila hovorkyňa.



ŠÚ naďalej vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu pri realizácii asistovaného sčítania. K 17. máju je na území SR zriadených 3162 kontaktných miest. Obyvatelia majú k dispozícii pomoc od 3786 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5019 mobilných asistentov. Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem svojho mesta a obce aj na stránke www.scitanie.sk. Môžu využiť aj centrálne číslo pre asistované sčítanie 02/20924919.



Asistované sčítanie sa začalo 3. mája, bude trvať do 13. júna. Je určené pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania. V rámci elektronického zberu dát, ktorý sa konal od 15. februára do 31. marca, sa sčítalo 4.844.007 ľudí, teda 86 percent obyvateľov Slovenska. Sčítaniu obyvateľov predchádzalo sčítanie domov a bytov, ktoré sa konalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.