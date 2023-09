V auguste navštívilo infocentrum na Vodnom diele Gabčíkovo 1511 ľudí

Bratislava 23. septembra (TASR) - Minulý mesiac prišlo do infocentra na Vodnom diele Gabčíkovo 1511 záujemcov, v júli ho navštívilo takmer 1300 návštevníkov. Vodohospodári pre veľký záujem upravili otváracie hodiny. Od utorka do nedele je infocentrum otvorené od 9.00 h do 18.00 h. Nové otváracie hodiny budú zatiaľ platiť počas septembra a októbra. TASR o tom informoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV).



Pred pandémiou sa návštevnosť exkurzií Vodnej elektrárne Gabčíkovo pohybovala približne na úrovni 5000 návštevníkov za rok. "Pre porovnanie, v apríli tohto roku, keď nebolo ešte Infocentrum otvorené, sme vo Vodnej elektrárni zaznamenali 300 návštevníkov," poukázal riaditeľ úseku prevádzky vodných elektrární Vodného diela Gabčíkovo a Vodného diela Žilina Alfréd Ilka.



VV otvorila infocentrum koncom júna. Sú tam interaktívne panely s holografickou projekciou, 3D virtuálna prehliadka či simulátor operátora plavebných komôr. Hlavnou činnosťou Infocentra je podporiť environmentálne, vodohospodárske a energetické vzdelávanie verejnosti, informovať o vode a vodnom diele Gabčíkovo či priblížiť výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.



Exkurzie si je možné rezervovať počas celého roka na Vodnej elektrárni Gabčíkovo aj na Vodnej elektrárni Žilina. Organizované skupiny, školy a verejnosť si môžu vybrať z malého a veľkého okruhu, ktoré sa líšia počtom minút a náročnosťou odborného výkladu. Ten je realizovaný v slovenskom a maďarskom jazyku.