Rezort vnútra: V auguste sa začne pravidelná výmena jódových tabletiek

Bratislava 28. júla (TASR) - V auguste sa na Slovensku začne pravidelná výmena jódových tabletiek. Dotkne sa zhruba 224 samospráv a 460.000 obyvateľov v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce. Distribúciu profylaktík koordinuje Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci so Slovenskými elektrárňami (SE). Výmena sa realizuje každých päť rokov, naposledy bola v roku 2017. TASR o tom informovala hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



Povinnosť zaobstarať jódové tabletky pre svojich zamestnancov a obyvateľov v okolí elektrární majú podľa legislatívy Slovenské elektrárne. "Rezort vnútra ako spolukoordinátor distribúcie profylaktík zriadil na tento účel dva distribučné sklady, z ktorých sa budú vydávať príslušné počty balení pre obce/mestá a osobitne pre určené inštitúcie," povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Z dôvodu zabezpečenia dostatočnej rezervy bola celková potreba zabezpečenia tabletami navýšená o 10 percent, doplnil rezort.



Výmena sa týka viacerých skupín občanov, vrátane detí s trvalým a aj registrovaným prechodným bydliskom v obci, ako aj osôb, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko v obci, priblížil. Pre materské, základné, stredné a vysoké školy, prevádzky podnikov, domovy sociálnych služieb, domovy seniorov, ubytovacie zariadenia a ústavy pre výkon väzby, ktoré sú samostatnou skupinou, sa počet jódových tabliet navyšoval na približne 695.000 osôb. Okresné úrady a samosprávy podľa MV informujú o mieste a termínoch vyzdvihnutia a odovzdania expirovaných profylaktík.



Distribúcia jodidu draselného je určená do oblasti havarijného plánovania v okolí jadrových elektrární. "Napriek tomu, že pravdepodobnosť vzniku udalosti s únikom radiácie do okolia je veľmi nízka, sme pripravení aj na zvládanie takýchto situácií. Jodid draselný je jedným z prvkov špeciálnej individuálnej ochrany," poznamenal manažér jadrovej bezpečnosti SE Štefan Hajdú.



Rezort zároveň upozorňuje, že profylaktiká nie sú určené na bezprostredné užitie. Tablety obsahujú stabilný jód a ich užitie blokuje viazanie rádioaktívneho jódu štítnou žľazou. Preto sa tablety použijú len v prípade radiačnej havárie po výzve kompetentných orgánov.



"V prípade núdzovej situácie, kedy dochádza k úniku rádioaktívneho jódu do ovzdušia, dáva Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR príslušným orgánom na úseku ochrany obyvateľstva návrh na vykonanie opatrenia jódovej profylaxie," poukázala vedúca odboru radiačnej ochrany ÚVZ Veronika Drábová. Jodid draselný je v SR registrovaný ako liečivo. Preto sa jódové tablety nesmú užívať preventívne, ale len po jednoznačnej výzve štátu po úniku plynného rádioaktívneho jódu do ovzdušia, poukázala Drábová



Zneškodnenie jódových tabliet bude zabezpečené v súlade s pravidlami pre liečivá, deklaruje ministerstvo. Starú jódovú profylaxiu je podľa MV možné odovzdať aj v ktorejkoľvek lekárni.