V Báčskom Petrovci majú Zimu s knihou, spravodajcovi TASR vydajú knihu
Podujatie Zima s knihou sa koná pravidelne od roku 2007.
Báčsky Petrovec 30. januára (TASR) - V priestoroch Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci pri Novom Sade sa vo štvrtok začalo podujatie Zima s knihou. Na ňom predstavili minuloročné publikácie Slovenského kultúrneho klubu (SKK) v Srbsku, ktorý je organizátorom tejto literárnej akcie. Najnovšie knihy prezentoval predseda SKK Vladimír Valentík. Informoval, že sa chystá vydanie už tretej knihy pre deti z pera vojvodinského spravodajcu TASR Miroslava Gašpara.
Ako pripomenul Valentík, klub v nedávnom období rozšíril svoju vydavateľskú činnosť. „V rámci edície Kubko vyšla aj kniha Kataríny Mosnákovej Bagľašovej (s názvom Dobrodružstvá žaby Ľuby a bociana Jána), ktorá je neobvyklá pre naše dejiny literatúry pre deti,“ vyhlásil pre TASR Valentík.
Spresnil, že slovenská literatúra pre deti v dnešnej Vojvodine má viac než 200-ročnú tradíciu. Ako dodal, pre deti písal už na sklonku 18. storočia hložiansky farár Juraj Rohoň a tvorba pre deti sa tu vinula aj celým 19. storočím.
„V 20. storočí literatúra pre deti u nás zažila expanziu a dostala moderný tvar vďaka Jurajovi Tušiakovi, Michalovi Babinkovi a cez spisovateľov Tomáša Čelovského a Zoroslava Jesenského. V súčasnosti vďaka predovšetkým vydavateľskej kontinuite máme skupinu mladších spisovateľov pre deti, ktorí majú za sebou niekoľko kníh. Jedným z nich je Miroslav Gašpar, ktorému chystáme tretiu knihu pre deti. Avšak najproduktívnejšou autorkou z mladších spisovateľov pre deti je Katarína Mosnáková Bagľašová,“ poznamenal Valentík.
Na prezentácii minuloročných vydaní SKK bola prítomná aj samotná Mosnáková Bagľašová, ktorá hovorila o knihe Dobrodružstvá žaby Ľuby a bociana Jána. „Báčsky Petrovec je v knihe dosť zastúpený, lebo dejiny vojvodinských Slovákov sú bytostne späté s Petrovcom, preto má v knihe patričné zastúpenie. Snažila som sa vyzdvihnúť aj niektoré iné významné body v dejinách kultúry vojvodinských Slovákov – či už osobnosti, akými boli Karol Miloslav Lehotský či Martin Jonáš... V Selenči sa bocian a žaba stretli s Emilom Klobušickým, naším prvým filmárom... A už tu spomenutý Petrovec – písala som o Slovenských národných slávnostiach, tiež o otvorení kníhtlačiarne, teda dôležitých bodoch v našich dejinách. Treba, aby o nich deti vedeli,“ uviedla Mosnáková Bagľašová pre TASR.
Okrem toho, že sa venuje literatúre pre deti, píše aj poéziu a vedeckú literatúru. „Zatiaľ jej vyšli dve zbierky básní a jedna bibliofília... Po čase sme sa dostali k tretej zbierke básní Kataríny Mosnákovej Bagľašovej s názvom Cez kľúčové ucho. V tejto zbierke autorka, povedal by som, prvýkrát vystupuje s pevne definovanou vlastnou poetikou,“ uzavrel predseda Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku.
Podujatie Zima s knihou sa koná pravidelne od roku 2007. Ide o putovné podujatie, v rámci ktorého organizátor predstavuje svoje najnovšie publikácie v jednotlivých slovenských vojvodinských prostrediach.
