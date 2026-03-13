V Báčskom Petrovci mali koncert na počesť legiend ľudovej piesne
Autor TASR
Báčsky Petrovec 13. marca (TASR) – V sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci v Srbsku sa v piatok uskutočnil slávnostný koncert renomovaných rozhlasových spevákov slovenských ľudových piesní, ktorý spojil históriu vojvodinského folklóru so súčasným interpretačným umením, informuje vojvodinský spravodajca TASR.
Podujatie Asociácie pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine (AVKSV) malo za cieľ vzdať hold popredným spevákom z radov slovenskej menšiny vo Vojvodine. Doplnené bolo o archívne zvukové materiály a videá. V popredí boli speváci, ktorí majú za sebou desiatky nahrávok predovšetkým v Novosadskom rozhlase, ktoré vznikali za posledných zhruba 60 rokov.
Okrem spomienok na spevákov v minulosti sa na pódiu predstavila aj stredná a mladšia generácia spevákov. Význam koncertu pre zachovanie kultúrneho dedičstva vyzdvihla predsedníčka Asociácie pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine Anna Medveďová. „Predstavili sme si tento koncert ako prehľad najmä rozhlasových spevákov slovenských ľudových piesní z radov vojvodinských Slovákov... Niektorí speváci spievali pred 60 rokmi, ale ich piesne alebo prednesy stále žijú. Myslím si, že je žiaduce, aby sme aj takéto dokumenty robili. Koncert bol koncipovaný z početných audionahrávok z Novosadského rozhlasu a to sa začínalo už v rokoch 1953 - 1954 - 1955,“ uviedla Medveďová pre TASR.
Na koncerte v Báčskom Petrovci sa zúčastnil aj spevák Juraj Kubečka z obce Erdevík pri chorvátskej hranici.
„Máme ešte živých spevákov, tak sme aj dnes mali príležitosť počuť interpreta, ktorý spieval na prvom festivale Stretnutie v pivnickom poli v roku 1966, Juraja Kubečku. Zaspieval práve tú pieseň, ktorú spieval aj na prvom festivale,“ doplnila Medveďová.
Celý hudobný večer sa niesol v sprievode orchestra pod vedením Ondreja Maglovského. Program, ktorý prilákal početné publikum z radov slovenskej vojvodinskej komunity, mal tiež za cieľ poukázať na dôležitosť rozhlasového archívu ako kľúčového zdroja pre udržiavanie národnej identity a kultúrneho povedomia Slovákov žijúcich vo Vojvodine.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
