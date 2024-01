V. Baláž: Hlavnou výzvou v zdravotníctve bude stabilizácia rezortu

Bratislava 5. januára (TASR) - Hlavnou výzvou v zdravotníctve v tomto roku bude stabilizácia rezortu. Je nevyhnutné ukázať kvalitné líderstvo. Pre TASR to uviedol predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Vladimír Baláž (Smer-SD) s tým, že najväčším nedostatkom v slovenskom zdravotníctve je procesné riadenie a bariéry, ktoré si sami vytvárame.



"Máme v zdravotníctve extrémne nestabilné prostredie v zmysle líderstva na najvyšších, ale aj stredných pozíciách rezortu. Ani dobré myšlienky nie sme potom schopní realizovať v praxi," skonštatoval. Poukázal pri tom na nemocničnú reformu a plánované zmeny v ambulantnom sektore. "Napriek v zásade správnej myšlienke boli absolútne zanedbané vykonávacie vyhlášky a prenos následných procesov k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Vzniká chaos, ktorý demotivuje všetkých," doplnil.



V tomto roku preto treba podľa Baláža rezort stabilizovať. "Musí sa navrátiť dôvera zdravotníckych pracovníkov a pacientov k novému vedeniu zdravotníctva a k celému systému," poznamenal. Za nevyhnutné označil kvalitné procesné riadenie a líderstvo. "Ak sa nám to nepodarí, nebudeme úspešní," povedal. Ako predseda výboru sa bude podľa vlastných slov snažiť byť dobrým prevodovým stupňom medzi exekutívou a parlamentom v oblasti zdravotníctva.



Tento rok sa chce zamerať na prevenciu, diagnostiku a modernú liečbu onkologických ochorení. "V tejto oblasti budem spolupracovať so všetkými zainteresovanými organizáciami a osobnosťami," priblížil. Prioritou preňho budú tiež preventívne programy, starostlivosť o ženu a dieťa aj kardiovaskulárne ochorenia vrátane mozgových príhod.