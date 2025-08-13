< sekcia Slovensko
V. Baláž si vie predstaviť zoštátnenie ZZS, nie však unáhlene
Pripúšťa aj možnosť, že by bola záchranná zdravotná služba (ZZS) pod správou jednotlivých samosprávnych krajov.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Šéf výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Vladimír Baláž (Smer-SD) si vie predstaviť zoštátnenie záchranného systému, nie však systémom unáhlených riešení. Pripúšťa aj možnosť, že by bola záchranná zdravotná služba (ZZS) pod správou jednotlivých samosprávnych krajov. Baláž to uviedol novinárom po stredajšom výbore k odvolaniu ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD).
„Ten príklad, ktorý niekto povedal s hasičmi, je veľmi pekný. Aj záchranná zdravotná služba si viem predstaviť, že by mohla byť štátna, ale chcem povedať, že v tomto prípade vždy treba rozmýšľať tak, že treba dvakrát merať, raz strihať,“ poznamenal a dodal, že nie je zástancom náhlych riešení v zdravotníctve. Podľa neho je nutné dať najprv „na stôl“ výhody a nevýhody a až potom niečo meniť.
Vie si takisto predstaviť, že by bola záchranná zdravotná služba pod správou krajských koncových nemocníc. „Či už to bude priamo pod štátom alebo pod krajskými operačnými strediskami alebo pod samosprávnymi krajmi priamo (...). Predstavy mám, ale ešte raz vravím, ja by som potreboval mať na stole úplne jasné znenie toho, čo sa stane a ako to bude fungovať,“ poznamenal.
Slovenská národná strana (SNS) v sobotu (9. 8.) informovala, že pre netransparentný dvojmiliardový tender na obsadenie staníc záchraniek navrhne, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. Dôjde tak podľa národniarov k úspore financií. SNS verí, že návrh podporia aj koaliční partneri Hlas-SD a Smer-SD. Premiér Robert Fico (Smer-SD) uviedol, že je možné na nejaký čas predĺžiť licencie pre končiacich partnerov a vytvoriť si dostatočný časový priestor na úvahy, ako ďalej.
