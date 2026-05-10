V Banskej Bystrici by sa mal otvoriť proces v kauze Očistec
Obžaloba ich viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Banská Bystrica 10. mája (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa má v pondelok (11. 5.) o 8.30 h začať ostro sledovaný proces v kauze Očistec. Ide o jeden z najrozsiahlejších prípadov, ktorý sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Médiá sa pre veľký záujem museli na hlavné pojednávanie akreditovať.
Podľa ŠTS sa na lavicu obžalovaných má posadiť nitriansky podnikateľ Norbert B., bývalý špeciálny prokurátor Dušan K., súčasný podpredseda Národnej rady SR Tibor G., ktorý v rokoch 2012 až 2018 zastával post prezidenta Policajného zboru, niekdajší prezident finančnej správy František I. a tiež vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry Peter H., Marián Z., Róbert K., Bernard S., Milan M. a podnikateľ Boris T.
Obžaloba ich viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo Norberta B. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát verejne odmietli a proces označili za politicky motivovaný.
Obžalobu v kauze Očistec podal prokurátor na ŠTS ešte v závere roka 2021 za celkovo 20 skutkov. Jej rozsah má okolo 180 strán, vyšetrovací spis vyše 18.500 strán. Trestné veci viacerých osôb figurujúcich v kauze Očistec boli vylúčené na samostatné konanie.
