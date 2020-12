V Bardejove umiestnili betlehemské svetlo na námestie

Bardejov 24. decembra (TASR) – Na Štedrý deň do Bardejova priniesli betlehemské svetlo. Ako TASR informoval hovorca mesta Štefan Hij, v minulých rokoch jeho príchod očakávalo množstvo ľudí. Tentoraz to bolo z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiacich opatrení bez účasti verejnosti.



"Nechceli sme porušovať nariadenia a predpisy a zhromažďovať ľudí. Chceli sme však, aby ani tento rok v našom meste betlehemské svetlo nechýbalo. Umiestnili sme ho k betlehemu na Radničnom námestí. Odtiaľ si ho správcovia jednotlivých cirkevných spoločenstiev rozvezú do svojich chrámov a možno aj medzi veriacich," povedal Hij.



"Žijeme nedobrú dobu, nech teda betlehemské svetlo bude aj pre vás nádejou, že táto nepriaznivá doba sa raz skončí, že všetko je pominuteľné a že jeho plameň zaženie všetku tmu vôkol nás i v nás," dodal Hij.