V B.Bystrici na ŠTS pokračuje proces exsudkyne zo Žiliny Evy K.

Banská Bystrica 22. augusta (TASR) – Výsluchom bývalej žilinskej sudkyne Márie Urbanovej pokračoval v pondelok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, proces v korupčnej kauze jej kolegyne, bývalej šéfky Krajského súdu v Žiline Evy K.



Urbanová, ktorú už vlani ŠTS právoplatne odsúdil za zločin prijímania úplatku formou spolupáchateľstva na podmienku a peňažný trest 10.000 eur, odmietla vypovedať. Čítali sa preto jej výpovede z prípravného konania. Popoludní hlavné pojednávanie pokračovalo výsluchom ďalších svedkov. Proces pokračuje aj v utorok (23. 8.), rozsudok sa neočakáva.



Eva K. v minulosti mala brať úplatky za to, že rozhodovala v prospech trestne stíhaných osôb. Ešte v júni spáchanie akejkoľvek trestnej činnosti poprela, čo zdôraznil aj obhajca obžalovanej. Žalobu označil za nedôvodnú a podľa neho nie sú zrejmé konkrétne skutočnosti, pre ktoré by sa mala bývalá sudkyňa dopustiť trestnej činnosti. Kľúčovým svedkom v jej procese je právoplatne odsúdený exsudca Pavol Polka, ktorý mal nosiť peniaze.



Urbanovú a Evu K. zadržala Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Plevel 2 v roku 2021. Obe bývalé sudkyne mali od februára 2015 do augusta 2019 za peňažné úplatky rozhodovať trestné veci na žilinskom krajskom súde v prospech trestne stíhaných osôb. Eva K. skončila vo väzbe z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov. Urbanová s políciou spolupracovala a bola stíhaná na slobode.



Obžalovaná exsudkyňa Eva K. nastúpila na žilinský súd v roku 1984 a v roku 2012 sa stala predsedníčkou Krajského súdu v Žiline.